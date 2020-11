SpaceX znów zapisało się w historii. Kolejni astronauci trafili na orbitę

Pierwsza misja z kontraktu zakończona powodzeniem.





SpaceX zalicza udany start





Pierwszy lot w ramach kontraktu





SpaceX po raz kolejny przechodzi do historii. Przy współpracy z NASA, amerykańskie przedsiębiorstwo poprawnie. Wygląda na to, że w tym przypadku będziemy mieli do czynienia ze sporą regularnością.Crew Dragon został wystrzelony na szczycie rakiety SpaceX Falcon 9 z kompleksu Launch Complex 39A w NASA Kennedy Space Center znajdującego się na Florydzie. Start odbył się w niedzielę 15 listopada. Na pokładzie Crew Dragon znalazło się czterech astronautów: Michael Hopkins, Victor Glover i Shannon Walker. Do tej trójki dołączył także astronauta Soichi Noguchi z Japońskiej Agencji Kosmicznej (JAXA).i wylądował w taki sposób, który pozwala na jego ponowne wykorzystanie w przyszłości. Załoga podróżuje w kierunku ISS, a oficjalne zadokowanie kapsuły Crew Dragon. Członkowie załogi spędzą na Międzynarodowej Stacji Kosmiczneji dołączą do innych astronautów, zarówno amerykańskich, jak i rosyjskich.Misja Crew Dragon z czterema astronautami na pokładzie jest jednocześnie pierwszym,. W lecie 2020 roku SpaceX testowało swoje możliwości związane z podróżą do ISS – te również zakończyły się powodzeniem. NASA w ramach umowy ze SpaceX będzie co jakiś czas wysyłała nowe osoby na orbitę oraz zaopatrzenie potrzebne do pracy oraz życia astronautów na ISS. Tym samym Amerykanie są w stanienie musząc korzystać już z rosyjskich rozwiązań i kupowania swoistych „biletów” dla swoich astronautów.Źródło: DT / fot. SpaceX