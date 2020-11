Ten wynalazek sprawi, że wytrzeźwiejesz szybciej

Tego potrzebuje świat.

ClearMate rozprawi się z alkoholem

"Nie można tak po prostu hiperwentylować pacjenta, bo zemdlałby na przestrzeni minuty, może dwóch"

Czy ClearMate trafi do sprzedaży?

Alkohol w istotny sposób wpływa na metabolizm ludzkiego organizmu. Jeżeli poszliście kiedyś na "jedno piwko" i wypiliście o "jedno piwko" za dużo, wiecie na pewno jak fatalne uczucie towarzyszy człowiekowi kolejnego dnia, przy okazji tzw. "kaca". Aż w 90% alkohol usuwany jest z organizmu w sposób enzymatyczny, za sprawą rozkładu w procesach chemicznych, a tylko w 10% uwalniana się go poprzez mocz i wydychane powietrze. Proces pozbywania się alkoholu z ciała postanowili usprawnić kanadyjscy naukowcy.Kanadyjczycy jakiś czas temu stworzyli urządzenie o nazwie ClearMate, którego głównym zadaniem było usuwanie tlenku węgla z organizmu. Za sprawą kilku modyfikacji sprzęt udało się zamienić w model koncepcyjny, który radzi sobie z usuwaniem skutków zatrucia alkoholem. Jak zapewne się już domyślacie, sprzęt pozwala usunąć alkohol wyłącznie z płuc i w żaden sposób nie radzi sobie z katalizowaniem procesu enzymatycznego. Jego działanie nie przynosi zatem spektakularnych rezultatów.Wszystko dzieje się dzięki wykorzystaniu hiperwentylacji, choć oczywiście nie tylko przy jej udziale.- mówi Joseph Fisher, anestezjolog z Toronto General Hospital Research Institute. Prosta technologia zastosowana w ClearMate pomaga dostarczać badanym mieszankę dwutlenku węgla i tlenu, umożliwiając hiperwentylację bez negatywnych skutków ubocznych.Choć sprzęt zdaje się spełniać swoje zadanie, nie jest jasnym, czy z omawianej tu metody będzie dało się korzystać w warunkach klinicznych. Wcześniej stwierdzono wprawdzie, że ClearMate jest klinicznie przydatny w przypadku zatrucia tlenkiem węgla, ale trudno sobie wyobrazić, w jaki sposób osoba półprzytomna i cierpiąca na ostre zatrucie alkoholem mogłaby aktywnie hiperwentylować do trzech godzin...W swoim badaniu naukowcy postawili hipotezę, że w przypadku pacjentów silnie odurzonych można zastosować leczenie poprzez intubację dotchawiczą. W przypadku wentylacji ręcznej sugeruje się, że w warunkach intensywnej terapii poziom alkoholu we krwi może spaść poniżej śmiertelnego zakresu w mniej niż 40 minut.Źródło: Newatlas