Koreański model pociągu osiągnął prędkość ponad 1000 km/h

Hyperloop w koreańskim wydaniu.

Hyper Tube - pociąg niczym Hyperloop

Testy Hyper Tube trwają od 2017 roku

W dzisiejszych doniesieniach prasowych najpewniej przeczytacie, jakoby południowokoreański pociąg Hyper Tube przekroczył prędkość 1000 km/h. Będzie to półprawda. Dziennikarze często bowiem nie wspominają, że o ile Koreańczykom z(Korail) udało się faktycznie zbudować tak szybki pojazd, to jest to jedynie model w skali 1:17. Co wiemy o tym imponującym osiągnięciu?Inżynierom z Koral udało się stworzyć pierwszy model koncepcyjny, którego testy poprzedzają testy pojazdu pełnowymiarowego. Pociąg Hyper Tube porusza się w specjalnym tunelu, w którym panują warunki zbliżone do próżni (celem zminimalizowania oporu powietrza), a napędzany jest za sprawą silnych magnesów. W takich też warunkach przemieszczał się miniaturowy model.Za sprawą technologii, w której przyszłości dopatruje się też Elon Musk, model Hyper Tube poruszał się z prędkością 1019 km/h, w warunkach ciśnienia na poziomie 0,001 atm (1,01325 hPa). To mniej więcej prędkość osiągana przez najszybsze obecnie samoloty pasażerskie dalekiego zasięgu oraz dwukrotnie wyższa od osiąganej przez pociągi Maglev.Korail pracuje nad projektem pociągu Hyper Tube od 2017 roku, a poprzednia prędkość maksymalna testowanego modelu wynosiła 714 km/h. Koreańczycy inwestują w technologię spore pieniądze, aby w 2022 roku ruszyć z produkcją tak pełnowymiarowych torów, jak i pojazdów na potrzeby testów.Poniżej obejrzycie materiał z 2017 roku dotyczący pierwszych modeli systemu. Niestety, nie byłem w stanie w sieci znaleźć nagrań z nowego testu.Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planami, Korail i Hyperloop Transportation Technologies uruchomią swój projekt komercyjnie do 2024. Dzięki temu planują skrócić podróż pomiędzy Seulem i Busan z 3,5 godzin (obecne połączenie kolejowe) do zaledwie 30 minut.Źródło: Theiet