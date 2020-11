Te niepozorne kule to magnetyczne roboty, które są mistrzami współpracy

Wspólnie pokonają każdą przeszkodę.





FreeBOTy – magnetyczne roboty

Modularne roboty w akcji

Dotychczas wiele firm i wiele zespołów badawczych stworzyło własne wersje modularnych robotów – robotów, które współpracują ze sobą i pokonują przeszkody, łącząc się w konstrukcje o przeróżnych kształtach. Niemniej, póki co większość tych robotów miała tę samą istotną wadę – wadę w postaci mechanizmu umożliwiającego robotom łączenie się. Mechanizm ten zwykle bywał skomplikowany, a przy tym narażony na uszkodzenia. Inaczej jest w przypadku najnowszych modularnych robotów, opracowanych przez uczonych z Chińskiego Uniwersytetu w Hongkongu.Każdy z modularnych robotów z Chińskiego Uniwersytetu w Hongkongu to tak zwany FreeBOT. Maszyny te są zamknięte w żelaznej otoczce. Wewnątrz owej otoczki znajduje się para zmotoryzowanych kół oraz takie elementy jak bateria i kluczowy pojedynczy magnes. To właśnie dzięki metalowym otoczkom oraz magnesom FreeBOTy mogą się łączyć.Gdy jeden FreeBOT zbliży się do drugiego, jego magnes powoduje ekscytację pola magnetycznego zarówno w swojej otoczce, jak i tej osłaniającej towarzysza. W ten sposób roboty z łatwością się łączą, nie musząc wchodzić w kontakt żadnymi konkretnymi punktami na swoich powierzchniach. Aby maszyny się rozdzieliły, wystarczy że jedna z nich oddali swoje wewnętrzne koła od punktu, w którym roboty są połączone.Jak widać na załączonych filmach, wiele FreeBOTów na raz może się ze sobą łączyć, współpracując w celu pokonywania przeszkód. Poruszanie się w górę pionowych ścian czy ramp nie stanowi dla niż żadnego problemu. Co ciekawe, magnes znajdujący się wewnątrz robotów pozwala im także pokonywać przeszkody o ferromagnetycznej powierzchni, nawet samodzielnie.Rzecz jasna, zapewne minie sporo czasu, zanim FreeBOTy doczekają się komercjalizacji, o ile się jej doczekają. W tej chwili nie są one bowiem autonomiczne – wymagają zdalnego sterowania. To nie powstrzymuje jednak ich twórców przed ich dalszym rozwojem. W przyszłości zamierzają wyprodukować oni kolejne egzemplarze robotów – aby zaprezentować ich potencjał i popracować nad ich autonomicznością.Źródło: IEEE Spectrum , fot. tyt. Chiński Uniwersytet w Hongkongu