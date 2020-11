Elektryczne rowery z pierwszymi ograniczeniami w Europie

Dla dobra pieszych.





– także w Europie. Pierwszym krajem, który wprowadzi stosowne regulacje w ich wykorzystaniu będzie Holandia. Rząd państwa nalega, aby silniki elektryczne stosowane w rowerach były automatycznie wyłączane wtedy, kiedy jadąca osoba będzie przemieszczała się po terenach zabudowanych lub terenach mieszkalnych. Na początkuAmsterdam testuje obecnie specjalną technologię na wybranym odcinku w ramach lotniska Schipol, która będzie wyłączała silnik elektryczny w rowerze w trosce o dobro pieszych. Całość została sfinansowana przez holenderskie ministerstwo infrastruktury i gospodarki wodnej. Wspomniany instytut współpracuje z władzami w celu zmniejszenia prędkości rowerów. Zmiany mogą zostaćDlaczego? Wszystko to przez 65 osób, które zmarło w 2019 roku podczas jazdy na rowerze elektrycznym ze zintegrowanym silnikiem napędzającym koła., jednak w sprzedaży znajdują się znacznie szybsze konstrukcje.Władze Amsterdamu dbają o dobre zbiorowe. Technologia testowana w obrębie lotniska Schipol oferuje szereg opcji. W razie kiepskiej pogody oraz czołowego wiatru na ścieżce, rowerzyści mogliby dalej korzystać z zasilania elektrycznego. Specjalna infrastruktura miałaby również informować e-rower o zbliżających się przeszkodach i skrzyżowaniach –Holenderskie ministerstwo infrastruktury przeznaczyło na opisywany wyżej projekt. Podobna suma została wyłożona przez władze lotniska zachęcające swoich pracowników do dojazdów rowerem do pracy.Nie wiadomo na ten moment, które dokładnie przedsiębiorstwa będą zmuszone do dostosowania się do holenderskich regulacji. Można się jednak spodziewać, żeŹródło: TheGuardian / fot. Geo Chierchia - Unsplash