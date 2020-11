Stało się! Technologia Hyperloop doczekała się testu z udziałem załogi

Pierwsi pasażerowie przewiezieni kapsułą.





Kamień milowy

Cóż, pewnie musi minąć wiele lat, zanim technologia Hyperloop będzie czymś, z czym wiele ludzi będzie miało na co dzień do czynienia. Ten nowatorski środek transportu ma szansę być szybki jak transport lotniczy i tani jak drogowy, ale aby to osiągnąć, trzeba jeszcze pokonać wiele przeszkód. Na szczęście, kolejne wyzwania rzeczywiście są powoli pokonywane, co daje nadzieję na przyszłość. Jedna z firm rozwijająca omawianą technologię – Virgin Hyperloop (wcześniej znana pod takimi nazwami jak Hyperloop Technologies czy Hyperloop One) – przeprowadziła właśnie załogowy test swojej kapsuły.Przedsiębiorstwo Virgin Hyperloop przeprowadziło załogowy test kapsuły Hyperloop na terenie swojej placówki testowej zlokalizowanej w stanie Nevada w USA. Nazwa tej placówki to DevLoop. W ramach próby dwóch pasażerów zostało przetransportowanych przez 500-metrowy tunel.Pasażerami podczas pierwszego załogowego przejazdu byli współzałożyciel firmy - Josh Giegel - oraz dyrektor do spraw wrażeń pasażerów - Sara Luchian. Obydwoje zostali poddani odpowiedniemu treningowi oraz wielu testom, aby upewnić, się że będą przygotowani do podróży pod każdym względem.