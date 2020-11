Wielka Brytania postawi na roboty zamiast żołnierzy. Liczba powala

A to tylko część planu.





Wielka Brytania stawia na żołnierzy w postaci robotów





fot. Daniel Klein - Unsplash

Już wkrótce brytyjska armia może doczekać się poważnej restrukturyzacji. Najnowsze plany wskazują na to, że. O całej sprawie wypowiedział się szef brytyjskich sił zbrojnych Sir Nick Carter. W rozmowie z serwisem Sky News, Carter potwierdził niektóre inwestycje brytyjskiego wojska, które będą miały miejsce w przyszłości.Chociaż jest mało prawdopodobne, że Wielka Brytania postawi na kawalerię robotów niczym z filmów science fiction, to sam region będzie inwestował w nieco inne konstrukcje. W tym przypadku żołnierze będą powoli zastępowani małymi i dużymi robotami, które mają pomóc w poszczególnych operacjach na polu bitwy. Do połowy 2035 roku, w armii Wielkiej Brytanii. W takiej konfiguracji oznaczałoby to, że prawie jedna czwarta wszystkich żołnierzy będzie autonomiczna.Podobnie, jak w przypadku USA, Wielka Brytania obecnie opracowuje roboty do pomocy żołnierzom –. Nie zabraknie także pojazdów, które będą mogły być wykorzystane na trudnych terenach do misji zwiadowczych lub tych kończących się rozpoznaniem.Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii rozwija także specjalnego drona, który będzie wyposażony w dwa karabiny –Nie będzie on działał w pełni autonomicznie.Rosnąca liczba armii na całym świecie i w wielu jego regionach korzysta już z dronów lub nieco większych samolotów, które są sterowane przez operatora w bezpiecznym pomieszczeniu.Do rzeczywistych „Terminatorów” jeszcze daleka droga, ale wygląda na to, że w końcu na polu walkiŹródło: DT / fot. Daniel Klein - Unsplash