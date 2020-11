Virgin Galactic przygotowuje się do załogowego testu

Początek kosmicznej turystyki.





Virgin Galactic przetestuje swój statek z załogą





Virgin Galactic znajduje się o krok od swojego dużego celu, którym jest rozpoczęcie pełnych, komercyjnych lotów ponad powierzchnię Ziemi. Firma od dawna rozwija swój statek kosmiczny, który będzie w stanie zapewnić pasażerom niezapomnianą podróż w ramach tak zwanej „kosmicznej turystyki”. Pierwszy, załogowy. I to już całkiem niedługo.Statek kosmiczny VSS Unity SpaceShip Two wystartuje z portu kosmicznego Spaceport America znajdującego się na terenie Nowego Meksyku. Z tego samego miejsca Virgin Galactic chce realizować wszystkie swoje podróże z regularną załogą. Wcześniej przedsiębiorstwo należące do Richarda Bransona testowało swój statek z Mojave Air and Space Port znajdującego się w Kalifornii.VSS Unity SpaceShip Two ma zostać wyniesiony na dużą wysokość przez odrzutowiec, a następnie jego silniki rakietowe przeniosą go dalejNastępnie statek rozpocznie opadanie i bezpiecznie wyląduje w wybranym przez firmę miejscu. Obecnie trwa dyskusja na temat tego, na jaką wysokość będzie mógł wznieść się VSS Unity SpaceShip Two. Teoretycznie lot Virgin GalacticUkład statku będzie zaaranżowany nieco inaczej niż w przypadku opcji sprzedawanej klientom. Na pokładzie znajdzie się pilot CJ Sturckow oraz Dave Mackay.Lot testowy ma odbyć się– w zależności od pogody. Virgin Galactic będzie czekało na specjalne okno testowe, które pozwoli sprawdzić najważniejsze parametry statku w dogodnych warunkach.Już teraz przedsiębiorstwo zapowiedziało, żeŹródło: DT / fot. Virgin Galactic