Panasonic stworzył odkurzacz dla osób, które... gubią słuchawki

Do sieci wielokrotnie przedostawały się informacje o tym, iż dla niektórych stacji kolejowych użytkownicy gubiący swoje słuchawki stanowią prawdziwy problem. Posiadacze słuchawek takich, jak Apple AirPods także narzekali na to, że niektóre akcesoria bardzo łatwo wypadają z uszu i można je zgubić. Okazuje się, że Japończycy mają na to rozwiązanie. Kraj zwrócił się o pomoc do marki Panasonic, która stworzyłaJaponia stoi w obliczu osób, które często gubią słuchawki na torach. Okazuje się, że. Panasonic rozpoczął współpracę z JR East, częścią prywatnej grupy kolejowej Japonii, która odpowiada za obsługę między innymi stacji w Tokio. Obie firmy stworzyły specjalne urządzenie w postaci odkurzacza, które jest w stanie natychmiast podnosić upuszczone przedmioty z torów oraz ich okolic.Obecnie sprzęt jest testowany na stacji Ikebukuro, głównym ośrodku kolejowym w północnym Tokio. Pierwsze raporty wskazują na to, że, który był wykorzystywany do tej pory przez Japończyków.Jak podaje Japan Times, 78 stacji w regionie Tokio cierpi kwartalnie z powodu około. Zbieranie ich jest bardzo uciążliwe, a funkcjonariusze służby porządkowej muszą prowadzić poszukiwania w nocy, po kursach wszystkich pociągów.Japończycy przypominają pasażerom, aby byli oni bardziej ostrożni na peronach, jednak nowe urządzenie od Panasonic ma sprawić, że cały proces zostanie bardziej uproszczony.Jak widać… technologia może pomóc nawet i w takiej kwestii.Źródło: TheVerge / fot. Night Wish - Unsplash