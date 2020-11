Papież zachęca do modlitwy w intencji sztucznej inteligencji

Tego jeszcze nie było.





Papież zachęca do modlitwy w intencji SI

"Sztuczna inteligencja jest sercem epokowej zmiany, której doświadczamy. Robotyka może uczynić świat lepszym, jeśli jest rozwijana z myślą o dobru wspólnym. W istocie, jeśli postęp technologiczny zwiększa nierówności, nie jest to prawdziwy postęp. Przyszłe dokonania ludzkości powinny być ukierunkowane na poszanowanie godności osoby i stworzenia. Módlmy się, aby postęp robotyki i sztucznej inteligencji zawsze służył ludzkości... moglibyśmy powiedzieć, aby był „ludzki”"

Papież Franciszek uchodzi za osobę niezwykle otwartą na wszelkiego rodzaju nowinki technologiczne i robi wiele, by Stolica Apostolska kojarzyła się z nowoczesnością. W październiku ubiegłego roku do sprzedaży trafił na przykład eRóżaniec , który wywołał niemałe poruszenie wśród internautów. Tym razem głowa kościoła katolickiego zaskoczyła świat swoją wypowiedzią na temat robotyki i sztucznej inteligencji.W swoim przekazie wideo dotyczącym intencji modlitewnych na listopad bieżącego roku, Papież Franciszek podkreślał istotę sztucznej inteligencji w kontekście przeróżnych jej zastosowań. Watykan podaje, że nawet 37% światowych organizacji wdrożyło w jakiś sposób sztuczną inteligencję w swojej działalności. Oznacza to wzrost nawet o 270% na przestrzeni ostatnich czterech lat.- mówi argentyński duchowny na opublikowanym niedawno materiale wideo.Papież Franciszek uważa, że rozwój technologii może przysłużyć się ludzkości i pomóc rozwiązać wiele jej problemów. Wymienia on często korzyści na gruncie nauki, ale także poprawy komfortu życia osób z różnymi niepełnosprawnościami. Wskazuje również pole do popisu dla naukowców w dziedzinach ekologii, poprawy sposobów zarządzania energią i wielu innych.Takie podejście Papieża do tematu nowych technologii może pomóc zmienić postrzeganie wielu kluczowych gałęzi jej rozwoju pośród milionów osób. Kto wie, czy właśnie takie wystąpienia nie pomogą przekonać ludzi do 5G i innych rozwiązań, wkoło których tworzone są przeróżne teorie spiskowe?Źródło:, zdj. tyt. zrzut ekranu z YouTube