Elektryczny samolot NASA przeszedł kolejny test

Tym razem w specjalnym tunelu.





NASA X-57 – elektryczny samolot, który zmieni lotnictwo





Chociaż NASA kojarzy się głównie z kosmosem oraz jego eksploracją, Amerykańska Agencja Kosmiczna zajmuje się opracowywaniem także innych technologii. W tym przypadku inżynierowie przetestowali swój, który wykorzystuje napęd turbośmigłowy oraz baterie do działania. Konstrukcja, aby sprawdzić, jak dokładnie zachowują się wirniki i śmigła podczas wytężonej pracy.Samolot NASA X-57 Maxwell. Głównym założeniem tego pojazdu jest możliwość wykorzystania elektrycznego samolotu do podróży na bliskich dystansach, tym samym zmniejszając wpływ klasycznych rozwiązań na środowisko. NASA twierdzi także, iż konstrukcja X-57 Maxwell jest znacznie cichsza od innych samolotów turbośmigłowych. Komponenty prototypu przeszły pomyślnie testy w tunelu aerodynamicznym w amerykańskiej Wirginii.Testy w tunelu aerodynamicznym trwały kilka tygodni, a sam samolot był wystawiony na. X-57 ma startować i lądować przy wykorzystaniu sześciu zestawów śmigieł napędzanych silnikami na każdym skrzydle. Aby zwiększyć wydajność, NASA zdecydowała się na schowanie mniejszych łopatek, w celu wyeliminowania oporu powietrza.Z roku na rok rośnie liczba firm, które inwestują oraz rozwijają własne projekty elektrycznych samolotów – te z kolei mogą już w niedalekiej przyszłości stać się podstawowym motorem napędowym większych miast oraz regionów. NASA X-57 Maxwell nie wzbił się jeszcze oficjalnie w powietrze, ale według AmerykanówOprócz elektrycznego samolotu X-57, NASA rozwija także inną konstrukcję, która będzie w stanie przekroczyć prędkość dźwięku. Oba pojazdy powinniśmyŹródło: DT / fot. NASA Langley/Advanced Concepts Lab, AMA, Inc.