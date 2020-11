Dwie brytyjskie firmy chcą zapewniać dostęp do sieci 5G z pomocą… dronów

Ambitny pomysł.





5G z dronów

Zaawansowana technologia

Sieć 5G dopiero raczkuje. W wielu państwach, tak jak w Polsce, można połączyć się z nią tylko w dużych miastach. Aby znacznie rozszerzyć jej zasięg, trzeba by zmodernizować stare nadajniki i zbudować wiele nowych. Pewne dwie brytyjskie firmy zaproponowały jednak inne, nieco nietypowe rozwiązanie tego problemu.Przedsiębiorstwa Cambridge Consultants oraz Stratospheric Platforms Limited (SPL) przedstawiły właśnie opracowany wspólnie projekt zakładający udostępnienie sieci 5G za pośrednictwem… dronów unoszących się około 20 tysięcy metrów nad ziemią. Każdy z nich byłyby wyposażony w odpowiednią antenę pozwalającą mu spełniać jego funkcję. Ciekawy pomysł, nieprawdaż?Dotychczas pomysłodawcy wspomnianego rozwiązania przetestowali prototypowego drona, który jest 8 razy mniejszy niż zamierzony finalny bezzałogowy pojazd. Ten finalny dron ma być wyposażony w antenę o powierzchni trzech metrów kwadratowych, zdolną do zapewniania dostępu do sieci 5G na obszarze o średnicy 140 kilometrów. Co więcej, ma być on napędzany wodorem i unosić się w przestworzach nawet przez 9 dni z rzędu.Jak informuje firma Cambridge Consultants, flota 60 jej dronów wyposażonych w anteny byłaby w stanie udostępnić sieć 5G na terenie całej Wielkiej Brytanii. Biorąc pod uwagę jej powierzchnię i powierzchnię Polski można założyć, że na terenie naszego kraju sprawdziłaby się flota niewiele większa.Za projekt drona zasilanego wodorem, który może być wyposażony w sprzęt telekomunikacyjny, odpowiada przedsiębiorstwo Stratospheric Platforms Limited, pracujące nad takimi powietrznymi platformami telekomunikacyjnymi już od 2014 roku. Zaproponowany dron, którego masa ma wynosić 3,5 tony, ma być w stanie unieść ładunek do 150 kilogramów. W związku z tym antenę 5G, w którą ten będzie wyposażony, trzeba było możliwie maksymalnie „odchudzić”. To udało się osiągnąć firmie Cambridge Consultants, która zdołała zaprojektować przełomowe ultra-cienkie anteny o masie zaledwie 120 kilogramów.Oczekuje się, że każda antena od Cambridge Consultants będzie w stanie wytworzyć 480 oddzielnych wiązek promieniowania radiowego, które będzie można skierować w różne miejsca na powierzchni planety. Tak, będzie można nimi sterować – tak aby obejmowały swoim zasięgiem konkretne obszary, na przykład w pobliżu dróg. Dzięki temu łatwiej będzie zapewnić odpowiednią łączność w miejscach stosunkowo odizolowanych, do której trudno jest dostrzec operatorom naziemnym.