Gabe Newell z pomocą Rocket Lab wyśle w kosmos krasnala ogrodowego

Zrobi to w szczytnym celu.





Krasnal w kosmosie

Elon Musk zasłynął dotychczas za sprawą wielu rzeczy – swoich kontrowersyjnych wypowiedzi, licznych ambitnych przedsięwzięć, a także tego, że… w 2018 roku wraz z rakietą Falcon Heavy wystrzelił w kosmos Teslę Roadster, która całkiem niedawno zbliżyła się do Marsa. Teraz kolejna osoba zamierza umieścić na orbicie nietypowy przedmiot – Gabe Newell, CEO Valve.Rzeczą, która z inicjatywy Gabe’a Newella znajdzie się w przestrzeni kosmicznej, będzie krasnal ogrodowy. Ta zostanie tam jednak umieszczona z zupełnie innych pobudek niż Tesla Roadster. Cóż, Musk wystrzelił swój samochód w kosmos dla dodatkowego rozgłosu i dlatego że mógł. CEO Valve wystrzeli w kosmos krasnala ogrodowego w celach charytatywnych.Rzecz jasna, sam Gabe Newell nie dysponuje środkami, które pozwoliłyby mu wysłać cokolwiek poza ziemską atmosferę. W jego imieniu krasnala w kosmos wystrzeli firma Rocket Lab, na pokładzie rakiety Electron. Co ciekawe, nie będzie to byle jaki krasnal, a Gnome Chompski z gry Half-Life 2: Episode Two, znany w polskiej wersji językowej jako krasnal Chompski. Gnome Chompski był w tym tytule elementem jednego z osiągnięć – „Little Rocket Man”. Aby go zdobyć, trzeba było przenieść krasnala do końca gry, a następnie wystrzelić go w kosmos. Jak widać, teraz ta słynna ogrodowa ozdoba wyruszy w kosmos naprawdę.