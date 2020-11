Jak działa internet satelitarny od Starlink? Użytkownicy mówią jak jest

Są pierwsze zgłoszenia użytkowników.

Internet od Starlink – jak szybko działa?





fot. SpaceX

SpaceX cały czas rozwija swoją, która jest odpowiedzialna za dostarczanie szerokopasmowego internetu do wybranych regionów świata. Docelowo, Elon Musk chce pokryć zasięgiem całą planetę, jednak zanim się to stanie, minie jeszcze kilka dobrych lat. Obecnie Starlink testowany jest w programie beta, do którego mogą dołączyć zainteresowane osoby zamieszkujące kompatybilne regiony z docierającym sygnałem. Pierwsze informacje przekazane przez użytkowników wskazują na to, że ichUżytkownicy z USA zaczynają zgłaszać pierwsze dane powiązane z szybkością działania internetu przez Starlink. Okazuje się, że sygnał z satelitów pozwolił niektórym osobom na osiągnięcie stałych prędkości na poziomie 160 MB/s. To szybciej niż 95 proc. połączeń w całych Stanach Zjednoczonych. Jedna z osób korzystających ze Starlink na terenach wiejskich w Montanie poinformowała, że osiągnęła prędkości na poziomieStarlink może więc sporo namieszać. Oficjalny e-mail od Elona Muska do użytkowników programu beta zawierał w sobie informację o tym, iż o połączenie dba w tym momencie. Jak widać wynik oscyluje w górnych granicach połączenia.Abonament na beta-testy internetu Starlink99 dolarów miesięcznie to koszt subskrypcji na połączenie internetowe, a 499 dolarów to nic innego, jak zestaw ze statywem, routerem oraz specjalnym terminalem, który ma pozwolić na połączenie się z satelitami. SpaceX oferuje także mocniejszą konfigurację dla osób, które zamieszkują tereny pozbawione infrastruktury.Trzeba przyznać, że na pierwszy rzut okaZastanawiasz się, jak wygląda zestaw do odbierania internetu satelitarnego Starlink? Na YouTube pojawiły się już pierwsze filmy, oto jeden z nich.Źródło: BusinessInsider