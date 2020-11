Teleskop Jamesa Webba - poznaliśmy datę startu!

Teraz już musi się udać.





Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba będzie rewolucją





Wygląda na to, że w końcu poznaliśmy. Konstrukcja zaliczała opóźnienie za opóźnieniem, a teraz NASA poinformowała, iż ustaliła nową datę, w której całe urządzenie miałoby znaleźć się bezpośrednio w kosmosie. Póki co będziemy musieli poczekać równo rok –. To właśnie wtedy jedna z rakiet wyniesie Teleskop Jamesa Webba ponad powierzchnię Ziemi.Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba będzie oficjalnym następcą Teleskopu Hubble’a, który pomimo swojego wieku dalej dostarcza nam nowych informacji związanych z kosmosem. NASA twierdzi, iż Teleskop Jamesa Webba będzie około sto razy potężniejszy od Hubble’a i pozwoli zobaczyć rzeczy, o których nie mieliśmy dotychczas pojęcia. Cała konstrukcja przed startem zostanie umieszczona naCały Teleskop Jamesa Webba jest w stanie rozłożyć się niczym skomplikowane origami. Jego konstrukcja jestPodczas swojej niemalże dziesięcioletniej misji, Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba będzie robił zdjęcia egzoplanetom, przyglądał się Układowi Slonecznemu, odkrywał pierwsze galaktyki i sięgał swoim „wzorkiem” do widzialnego początku wszechświata. Teleskop Jamesa Webba ma pomóc nam lepiej zrozumieć kosmos oraz otaczające nas ciała niebieskie. Dzięki swojemu ogromnemu lustru, urządzenieTo na pewno przełoży się na zupełnie nowe, naukowe odkrycia.Pozostaje trzymać kciuki, aby start Teleskopu Jamesa Webba nie został ponownie przełożony i abyśmy mogliŹródło: SlashGear / fot. NASA.gov / Chris Gunn