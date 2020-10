Internetowy balon Google odbył rekordowo długi stratosferyczny lot

Projekt Loon z coraz większym potencjałem.





312 dni w przestworzach

Już od kilku ładnych lat X (czy też Google X), przedsiębiorstwo podległe tej samej firmie-matce Alphabet co Google, realizuje projekt Loon. Jest to projekt, który ma na celu udostępnienie dostępu do Internetu wszystkim poprzez stworzenie internetowej sieci balonów latających w stratosferze. Chociaż do realizacji tego celu jest jeszcze daleko, dzięki niemu już udało się udostępnić Internet w niektórych miejscach tam, gdzie dotychczas nie było to możliwe. Podziw budzi jednak nie tylko to, ale również fakt, jak długo balony Google X potrafią unosić się w stratosferze.Jak właśnie ogłosił Alphabet, jeden z balonów projektu Loon spędził w stratosferze wyjątkowo dużo czasu, bo aż 312 dni. Tym samym pobił on znacznie rekord innego balona Loon, który odbył z kolei 223-dniowy lot. Nowy rekordzista wyruszył do stratosfery z Peurto Rico i udał się nad Peru, gdzie przez trzy miesiące, w ramach testów, zapewniał dostęp do Internetu. Potem balon okrążył cały glob, dryfując nad południową częścią Oceanu Atlantyckiego, Oceanu Indyjskiego i Oceanu Spokojnego. Jakieś 10 miesięcy od momentu swojego startu, po pokonaniu niemal 220 tysięcy kilometrów, balon został przechwycony w Meksyku.