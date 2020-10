Znamy cenę abonamentu Starlink. Start publicznych testów Internetu od Elona Muska

SpaceX nie obiecuje superszybkiego łącza bliskiego, które mają być osiągnięte w szczycie po pełnym otwarciu usługi. Starlink startuje komercyjnie jako beta pod intrygującą nazwą "Beta lepsza niż nic", co sugeruje niekoniecznie wysokie parametry tymczasowe sieci Elona Muska. Podobno w ciągu najbliższych miesięcy prędkości mają się wahać od 50 do 150 Mb/s, a opóźnienia od 20 ms do 40 ms. Na pewno będą też krótkie okresy braku łączności. "W ramach programu Starlink Better Than Nothing Beta, pierwsza usługa jest skierowana do USA i Kanady w 2020 r., a do końca 2021 r. roku szybko rozszerzy się na niemal globalny zasięg pośród zaludnionych obszarów świata."