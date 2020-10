Do 2025 roku połowa prac zostanie zastąpiona przez roboty

Jest jednak dobra wiadomość.





Nadchodzi robotyczna rewolucja





fot. Photos Hobby - Unsplash.com

Światowe Forum Ekonomiczne przewiduje, iż. Nie ma się jednak czego obawiać bowiem sam proces przełoży się nie tylko na zwolnienia, ale również zupełnie nowe możliwości. Roboty zabiorą pracę ludziom, ale wykreują zupełnie nowe miejsca pracy, w których zapotrzebowanie na ludzkich pracowników będzie rosło. Sytuacja ma rozwijać się stopniowo w ciągu najbliższych kilku lat.Według prognoz Światowego Forum Ekonomicznego, połowa wszystkich zadań będzie wykonywana przez maszyny do 2025 roku. Chociaż nadchodząca robotyczna rewolucja przełoży się na zwolnienia, to tym samym wykreuje ona przynajmniej 97 milionów nowych miejsc pracy. Mimo to, analitycy ostrzegają, iż automatyzacja procesów pogłębi nierówności na świecie i stworzyPrognozy dotyczące robotycznej rewolucji zostały przeprowadzone w oparciu o ankietę, w której udział wzięło. Ponad 50 procent ankietowanych stwierdziło, iż ich przedsiębiorstwa przyspieszają automatyzację, a aż 43 procent ankietowanych jawnie deklaruje, że roboty będą elementem, który przyczyni się doGdzie więc będą musieli odnaleźć się zwolnieni pracownicy? Światowe Forum Ekonomiczne twierdzi, że roboty wykreują mnóstwo miejsc pracy w sektorach takich, jakObecnie około. Do 2025 roku liczba ta wzrośnie do 50 procent. Najbardziej poszkodowani w całej sytuacji będą pracownicy o najniższych wynagrodzeniach oraz bez konkretnych kwalifikacji. Nie wiadomo, co dokładnie stanie się z tego typu osobami jeśli nie zdecydują się one na rozwój swoich umiejętności.Roboty nadciągają. I musimy się z tym pogodzić.Źródło: IE / fot. Science in HD - Unsplash.com