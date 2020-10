Rekordowo długi tunel na dnie Bałtyku. Pomieści auta i pociągi

Zdumiewający projekt.





Tunel Fehmarnbelt: długość i koszt

Po 12 latach od podpisania traktatu, ruszyła budowa najdłuższego na świecie tunelu prowadzonego po dnie morza, który zostanie ułożony z gotowych segmentów. Mowa o tunelu Fehmarnbelt, powstającym na głębokości 40 metrów pod powierzchnią Morza Bałtyckiego. Za sprawą ambitnego projektu nawiązanie zostanie połączenie lądowe pomiędzy Niemcami i Danią.Budowa tunelu Fehmarnbelt pochłonie do 2029 roku ponad 7 miliardów euro, czyli ok. 32 miliardy złotych. Liczący sobie 18 kilometrów długości tunel jest znacznie krótszy od 50-kilometrowego tunelu pod kanałem La Manche, którego koszt do 1993 roku wyniósł 13 mld euro, czyli ok. 60 miliardów złotych. Należy mieć na względzie fakt, iż tunel łączący Anglię z Francją był wiercony. Tunel Fehmarnbelt składał się będzie z modułów.Tunelu o oficjalnej nazwie Fehmarnbelt Fixed Link zbudowany zostanie z sekcji o 217 metrach długości, 42 metrach szerokości i 9 metrach wysokości. Te na miejsce przewiozą specjalne barki. Jak przystało na nowoczesny projekt, infrastruktura zaskakiwała będzie rozwiązaniami technologicznymi i z zakresu bezpieczeństwa. Stałe oświetlenie, system wentylacyjny z kierunkową kontrolą rozprzestrzeniania dymu, wyjścia awaryjne co 110 metrów, a także bariery energochłonne, stacje ratunkowe i pasy awaryjne mają pomóc uniknąć problemów podróżującym.