Światowy dzień druku: kilka zaskakujących faktów z przeszłości

Z okazji obchodzonego dziśprzedstawiamy kilka dość mało znanych faktów. Druk jaki jest każdy widzi, można by powiedzieć. Ale… okazuje się, że nie zawsze: na naszej liście na pewno znajdziecie kilka zaskakujących informacji.najmniejsza drukowana książka świata to 22-stronicowa japońska pozycja zawierająca zdjęcia kwiatów z czterech pór roku. Została wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa. Może to być szybka lektura, ale nie radzimy robić tego bez lupy - chyba że chcesz wytężyć oczy – jej wymiary to 0,74 x 0,75 mm.największy drukowany katalog to. Pamiętacie, kiedy katalogi były głównym sposobem zakupów? Ludzie spędzali godziny, przeglądając błyszczące strony. W 2005 roku Aviall Services Inc. wypuściło giganta. Ma on 2656 stron, 3,4 kg i ma 7,1 cm grubości.największy pierwotny nakład książki z gatunku literatury pięknej toJ.K Rowling. Pobił on rekord przemysłu drukarskiego. Pierwsze wydanie liczyło 12 milionów egzemplarzy, co czyni go największym pierwszym nakładem jaki kiedykolwiek zarejestrowano.najstarszą zachowaną drukowaną książką jest buddyjska „Diamentowa Sutra” z 868 r.?kroje pisma, zwane też czcionkami, były pierwotnie tworzone ręcznie i często nazywane imieniem drukarza, która je zaprojektował? Świetnym przykładem jest francuski drukarz- jego czcionka jest nadal w użyciu.wartość światowego przemysłu drukarskiego szacuje się na ok.To 8 razy więcej niż branża gier komputerowych i kwota porównywalna do wartości przemysłu motoryzacyjnego. Głównym motorem rozwoju jest wzrost ilości opakowań i etykiet. USA to największy na świecie rynek druku. Następna jest Japonia, a za nią idą kolejno Chiny, Niemcy, Wielka Brytania, Włochy, Francja, Kanada i Indie.