Rekord. Ten samochód jechał ponad 530 km/h (wideo)

Bugatti i Koenigsegg mogą się schować.





SSC Tuatara przekroczył 500 km/h

Najszybszym samochodem na świecie nie jest już Bugatti Chiron Super Sport 300+, który w 2019 roku na niemieckim torze Volkswagen Ehra-Lessien ustanowił imponujący rekord prędkości wynoszący 490,48 km/h. Rekord prędkości nie należy także do słynnego Koenigsegg Agera RS, który legitymuje się prędkością na poziomie "zaledwie" 447 km/h. Najszybszy samochód na świecie to SSC Tuatara, który poprawił znacząco swój poprzedni wynik.Amerykańska firma ShelbySuperCars właśnie pobiła rekord prędkości w kategorii najszybszych samochodów produkcyjnych. 10 października tego roku, na 11-kilometrowym odcinku drogi stanowej 160 przy Las Vegas, samochód prowadzony przez Olivera Webba osiągnął prędkość 532,9 km/h. Na wypadek, gdyby wydawało Wam się, że są to tylko przechwałki szerzej nieznanego producenta, wyczyn uwieczniły kamery programu Top Gear.