Zobacz, jak powstają zupki chińskie w fabryce VIFON (wideo)

Zupki chińskie - fenomen szybkiego jedzenia

Zupki nazywane potocznie "chińskimi" tak naprawdę nie zostały wymyślone w Chinach. Wynalazcą popularnych zup błyskawicznych, zwanych także zupami instant, jest Momofuku Andō z Japonii. Produkt spożywczy nadający się do konsumpcji w kilka minut po zalaniu wodą powstał po raz pierwszy w 1958 roku, jako ramen z kurczaka. Interesujący film opublikowany w serwisie YouTube pokazuje, jak działa fabryka wykorzystująca technologię odwodnienia smażonego makaronu, stosowanego w tego rodzaju produktach.Na powyższe pytanie odpowiadają osoby prowadzące kanał Best Ever Food Review Show w serwisie YouTube. Aby zobrazować internautom proces powstawania zupek instant, udały się one z wizytą do fabryki marki Vifon w Wietnamie. Fabryka ta produkuje miliard paczek zupek błyskawicznych rocznie, pracując 24 godziny na dobę. Przypuszczam, że nagranie będzie dla wielu z Was szalenie zaskakujące.Oprócz poznania samej technologii produkcji żywności, widzowie mogą dowiedzieć się między innymi tego, że w Azji sprzedaje się nieporównywalnie więcej rodzajów zupek - często w marketach oferujących wyłącznie tego rodzaju dania. Z filmu oczywiście nie dowiecie się tego, że zupy błyskawiczne zawierają bardzo duże ilości soli, tłuszczu i polepszaczy smaku. Nie jest to z pewnością najzdrowsze pożywienie.Momofuku Andō opracował zupy błyskawiczne, pragnąc stworzyć produkt łatwo dostępny, który pomoże zwalczyć problem niedoboru żywności. Paradoksalnie, pierwsze zupki były stosunkowo drogie, a ich ceny nie ustępowały cenom dań zawierających znacznie większe ilości składników odżywczych. Dzisiejsze produkty na ogół cechują znacznie niższe ceny, choć w sklepach nie brakuje droższych propozycji typu "premium". W samych tylko Chinach spożywa się ok. 40 miliardów zupek instant rocznie. W ujęciu globalnym wartość ta sięga nawet 100 miliardów.Kruszycie makaron przed zalaniem? ( ͡° ͜ʖ ͡°)Źródło: YouTube