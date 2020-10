Elon Musk już wie, kiedy Starship poleci na Marsa

Przedsiębiorca przedstawił wizję.





Starship poleci na Marsa – póki co bez załogi





fot. Tim Mossholder - Unsplash

Elon Musk przedstawił swoją wizję przyszłości dotyczącą statku kosmicznego Starship, który docelowo ma zabrać astronautów na powierzchnię Marsa. Pierwsza, bezzałogowa misja SpaceX w kierunku Czerwonej Planety. Tym samym zbiegłaby się ona z powrotem Amerykanów na Księżyc. Wiadomo bowiem, iż NASA w ramach misji Artemis planuje umieścić astronautów na naszym naturalnym satelicie.Elon Musk mówił o swoich planach podczas przemówienia wygłoszonego na wirtualnej konferencji Mars Society. Zapytany o harmonogram związany z pracami w celu uruchomienia wyprawy na Marsa, Musk podzielił się swoimi oczekiwaniami związanymi z rozwojem statku Starship. Statek kosmiczny SpaceX ma już w 2021 roku dotrzeć na orbitę Marsa. Elon Musk wie, że firma będzie musiała niejakoW ostatnich latach Elon Musk przejawiał optymizm związany z utratą statków podczas testów – każdy z nich przybliżał bowiem SpaceX do finalnego celu. Szef amerykańskiego przedsiębiorstwa twierdzi także, iż za kilka lat jego firma będzie w stanie wykonywać „duże” loty w przestrzeń kosmiczną. Musk wiąże duże nadziejeW 2020 roku pojawiło się „okno”,Są to odpowiednio NASA Perseverance, misja Hope Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz misja Tianwen-1 kierowana przez Chińczyków.Musk oszacował, iż SpaceX może być gotowe do wysłania statku kosmicznego na Marsa za dwa kolejne „okna”. Sytuacja będzie miała więc miejsce w przeciągu czterech lat.Źródło: DT / fot. SpaceX - Unsplash