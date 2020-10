Pożar 50 aut w Warszawie. Przyczyną mogła być hulajnoga lub samochód elektryczny

Ryzyko elektryfikacji.





Pożar w Warszawie - spłonęło 50 aut

"Najprawdopodobniej przyczyną był pojazd elektryczny, samochód lub hulajnoga, która znajdowała się w garażu."

"Nadzór budowlany ma zastrzeżenia co do stropu nad samymi garażami. W związku z decyzją Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, wszystkie mieszkania znajdujące się nad stropem w tym budynku zostały wyłączone."

Przypominam, że 6 czerwca bieżącego roku wadliwa hulajnoga elektryczna doprowadziła do

w Warszawie. W jej efekcie zniszczona została elewacja budynku.





Ryzyko zapłonu wielkim problemem pojazdów elektrycznych

Pamiętacie wpis sprzed kilku dni, w którym pokazywaliśmy nagranie smartfonu "wybuchającego" w rękach serwisanta ? Pisaliśmy wtedy, jak opłakane mogą być konsekwencje rozszczelnienia i zapłonu baterii w urządzeniu elektronicznym. Wygląda na to, że to właśnie wadliwy akumulator mógł doprowadzić do spłonięcia 50 aut w garażu podziemnym przy ul. Górczewskiej 181/110, w Warszawie.Opisywane zdarzenie miało miejsce w nocy z 15 na 16 października bieżącego roku. Biorący udział w akcji gaśniczej strażacy doliczyli się aż 50 spalonych samochodów. Obyło się bez ofiar śmiertelnych, jednak w efekcie pożaru i w obliczu ryzyka uszkodzenia konstrukcji budynku, ewakuowano z niego 150 mieszkańców. Przedstawicielka stołecznego ratusza, Karolina Gałecka, w rozmowie z Radiem Kolor mówiła o przyczynach zajścia.- słyszymy w audycji.- dodała Karolina Gałecka.Płonące samochody elektryczne są gigantycznym wyzwaniem dla gaszących je strażaków. | Źródło: Random Earth @YouTubeW serwisie YouTube znaleźć można mnóstwo filmów prezentujących wszelakiej maści płonące pojazdy elektryczne. Płonące samochody marki Tesla, hulajnogi elektryczne, powerbanki. Czasem zapłon wynika z wady fabrycznej, czasem z niskiej jakości zastosowanych materiałów, a czasem z błędu użytkownika, który ładuje elektronikę nieprzystosowaną do tego ładowarką. Niestety, pożary akumulatorów i baterii są niezwykle trudne do opanowania. Ograniczanie palności baterii to obecnie jedno z największych wyzwań stojących przed koncernami motoryzacyjnymi.Źródło:, zdj. tytułowe