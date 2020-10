Fiat 126 Vision. Elektryczny Maluch na miarę naszych czasów

Ładniejszy niż inne elektryki?





Fiat 126 Vision: elektryczny maluch prosto z Włoch

Polski samochód elektryczny to coś, co rozbudza emocje Polaków już od kilku lat. W lipcu tego roku odbyła się premiera polskiego samochodu elektrycznego o nazwie IZERA . Jeśli zaprezentowane na niej SUV i hatchback nie przypadły Wam do gustu od strony wizualnej, ciekaw jestem co powiecie o projekcie włoskiego MA-DE Studio, odnoszącym się bezpośrednio do kultowego Fiata 126p.Fiat 126 Vision to koncept samochodu elektrycznego autorstwa Włocha z MA-DE Studio. Kierujący studiem Andrea Della Vecchia pragnął, aby ten nawiązywał swym wyglądem jak najmocniej do znanego chyba każdemu Polakowi "malucha", ikonicznego auta z okresu PRL-u. Udało się? Jeszcze jak.