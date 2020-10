OPPO będzie ściślej współpracować z Orange. Firmy stawiają na eSIM

Orange i OPPO ogłaszają europejskie partnerstwo.

Orange i OPPO ogłosili europejskie partnerstwo w zakresie wspólnych innowacji w celu personalizacji urządzeń dystrybuowanych na wolnym rynku i przewodzenia rozwojowi eSIM.Podstawowym celem partnerstwa jest wspólne tworzenie innowacyjnych rozwiązań, aby sprostać zmieniającym się potrzebom konsumentów. Rosnący udział urządzeń w wolnej sprzedaży lub wykorzystującychjest efektem nowych możliwości dla dzisiejszych konsumentów, którzy z łatwością mogą wybrać, gdzie i za czyim pośrednictwem dokonują zakupu, np.: w sklepie internetowym, punkcie fizycznym czy poprzez serwis aukcyjny. Ci właśnie klienci w pierwszej kolejności, dzięki zawartemu partnerstwu, otrzymają sprawniejszy i łatwiejszy dostępu do usług i rozwiązań Orange, co wydatnie uprości tzw. podróż klienta (consumer journey).W pierwszym kwartale 2020 roku Orange zanotował 4,6% wzrost liczby urządzeń z systemem Android pochodzących z wolnego rynku które podłączone zostały do europejskiej sieci Orange. Personalizacja takich urządzeń zostaje uruchomiona po wykryciu karty SIM Orange w smartfonie. Dzięki temu Orange może korzystać z kanału OTA (over-the-air) OPPO w celu bezproblemowego autoinstalowania usług Orange, takich jak My Orange / Orange et Moi lub Orange TV, zapewniając klientom natychmiastowy i łatwy dostęp do kluczowych produktów Orange.