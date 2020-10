Solina przeciwko 5G. Radni byli jednogłośni

Wzmianki o Wi-Fi nie było.





Solina przeciwko 5G

"Nie było prowadzonych żadnych badań na temat oddziaływania tego systemu na istoty żywe, w tym ludzi."

"W przypadku telefonii komórkowej nie ma żadnych regulacji. Wygląda na to, że postęp dużo bardziej wyprzedza legislację i my po prostu nie nadążamy z prawem za tym co się dzieje w rzeczywistości."

5G jest potrzebne nie tylko Solinie

Ignorancja i pseudonauka

Z końcem września Polskę obiegła informacja, jakoby Rada Miasta Kraśnik przyjęła większością głosów uchwałę, mającą na celu uczynić z miejscowości strefę wolną od 5G i infrastruktury Wi-Fi w szkołach. Na głosowanie zareagował nawet rzecznik Urzędu Komunikacji Elektronicznej, który zadeklarował chęć przyjazdu na posiedzenie Rady z krajowymi ekspertami i wytłumaczenie, dlaczego głosujący za przyjęciem uchwały zostali wprowadzeni w błąd. Jakiś czas temu podobną uchwałę przegłosowali radni Rady Gminy Solina w Bieszczadach. Teraz sprawę podchwyciły media.Radni na Sesji Rady Gminy Solina przegłosowali uchwałę przeciwko wdrożeniu na tym terenie łączności 5G w stosunku 12 głosów do zera (jeden radny się wstrzymał, dwóch nie było obecnych na sesji). Wprowadzenie uchwały było wyrazem solidarności radnych z protestem ok. 70 spośród 5600 mieszkańców rzeczonej gminy. Inicjator protestu, jeden z radnych Gminy Solina, wypowiadał się przed głosowaniem z dnia 21 sierpnia na temat technologii w następujący sposób:Oczywiście badania dotyczące ewentualnej szkodliwości 5G prowadzone są w zasadzie na całym świecie i żadne z nich do tej pory nie wykazało szkodliwego wpływu 5G na organizm ludzki. Faktem jest, że brakuje badań długoterminowych, co nikogo nie powinno dziwić z racji tego, że technologia jest stosunkowo młoda.Co się tyczy regulacji, polski rząd podniósł normy promieniowania dla 5G i są one ściśle określone tak w naszym kraju, jak i Unii Europejskiej Więcej szczegółów tutaj.Poniżej zobaczycie całą sesję, interesujące wypowiedzi zaczynają się od 14 minuty.Jedną z ogromnych zalet sieci 5G jest jej pojemność. Standard LTE pozwala połączyć się z siecią jednocześnie milionowi urządzeń na 500 kilometrów kwadratowych. W przypadku LTE jest to tylko milion urządzeń na kilometr kwadratowy. W sezonie turystycznym lub w czasie większych imprez wszyscy odczuwają zwiększone obciążenie sieci i spadek transferów w miejscach chętnie odwiedzanych przez Polaków. Mieszkańcy Soliny, jednego z większych ośrodków turystycznych w Bieszczadach, powinni akurat mocno skorzystać na wprowadzanym obecnie do Polski standardzie.Sokrates, znany grecki filozof, miał w zwyczaju przechadzać się po Atenach, zasypując swoich rozmówców pytaniami. Błyskawicznie udowadniał często przeświadczonym o swojej wielkości rozmówcom, że ich wiedza jest powierzchowna i nieprzemyślana. Irytował wielu, pokazując ich ignorancję. Zwykło się mówić, że mądrością Sokratesa była świadomość jego niewiedzy oraz skromność i pokora. To właśnie skromności i pokoru brakuje wielu dzisiejszym "ekspertom".Wprowadzeniu 4G, podobnie jak wdrażaniu wcześniejszych standardów, nie towarzyszyło większe zamieszanie. Nikt w tamtych czasach nieani nie niszczył innych form infrastruktury operatorów telefonicznych . Sugerować to może, iż dożyliśmy czasów, w których w niepokojący sposób zaczyna szerzyć się moda na pseudonaukę. Autorytetami w sprawach ważnych z punktu widzenia rozwoju ludzkości stają się osoby bez elementarnej wiedzy naukowej, biologicznej, a czasem nawet ogólnej. "Chłopski rozum" niestety wypiera coraz częściej dowody dostarczane przez naukowców i specjalistów. Pozostaje mieć nadzieję, że z każdym kolejnym rokiem nie będzie coraz gorzej.Źródło: YouTube, itcontent.eu