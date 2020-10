Naukowcy oszukali Autopilota Tesli. Wiedzą, jak zmusić Model X do awaryjnego hamowania

Podatność, którą należy jak najszybciej załatać.

Jak wyglądały badania?

Tesla na przekór trendom

Naukowcy zw Beer Szewie w Izraelu przez ostatnie dwa lata bardzo intensywnie testowali możliwości Autopilota Tesli. Ich wysiłek nie poszedł na marne, bo w trakcie poszukiwań podatności udało im się opracować sposób na przymusowe zatrzymanie Tesli. Okazuje się, że wystarczy wyświetlić na ułamek sekundy na drodze postać lub znak drogowy, ahamuje bez ostrzeżenia. Teraz dowiadujemy się, że do tego samego triku można wykorzystać multimedialne bilbordy.Jak zapewnia Yisroel Mirsky z Uniwersytetu Ben Guriona, podatność jest o tyle groźna, że atakujący praktycznie nie zostawia fizycznych śladów, a kierowca ma małe szanse, żeby zauważyć wyświetlony znak. Naukowiec zwraca także uwagę na fakt, że podłączone do sieci multimedialne bilbordy są wręcz idealnym nośnikiem do podobnych ataków, ponieważ bardzo łatwo można do nich uzyskać nieautoryzowany dostęp.Pierwsze symulacje z początku 2020 roku wykonywano na Modelu X, który wyposażony był w zestaw składający się z (wtedy) najnowszej wersji Autopilota o oznaczeniuoraz systemu. Po wyświetleniu sylwetki pieszego na drodze samochód automatycznie się zatrzymywał. Co więcej, system udawało się równie skutecznie oszukiwać poprzez projekcję znaku z ograniczeniem prędkości.Ostatnie testy odbyły się z Teslą, której Autopilot zaktualizowano do wersji WH3. Co prawda do badania wykorzystywano ekran wielkości telewizora, jednak jak zapewniają naukowcy, formułę można rozszerzyć do cyfrowych bilbordów. Eksperymenty dowodzą, że Teslę można oszukać znakiem, który pojawi się na 0,42 sekundy np. w trakcie emisji reklamy burgerów.Problemem Autopilota Tesli jest fakt, system głównie polega na obrazie rejestrowanym przez kamery, a w mniejszym stopniu na radarze, co tak naprawdę stoi w opozycji do obecnie powszechnie obowiązującego trendu. Warto przypomnieć, że koncerny takie jakczy należący dowdrożyły, czyli odmianę radaru, który zamiast mikrofal wykorzystuje światło lasera. Zdaniem Charlie Millera z Cruise zastosowanie tak skonstruowanego systemu gwarantuje, że autopilot jest odporny na ataki, które z łatwością oszukały Teslę.