Armia amerykańska testuje gogle rzeczywistości rozszerzonej dla psów

Po co psom gogle AR?

Gogle AR na obiekcie testowym - psie rasy rottweiler. | Źródło: army.mil

Pierwsze testy zakończone sukcesem

Przewodnicy psów w wojsku korzystają często z komend wydawanych za pomocą gestów lub wskaźników laserowych. Ogromną wadą tego typu komunikacji jest oczywiście to, że człowiek, pies i cel muszą być w zasięgu swojego wzroku. Gogle AR miałyby umożliwić rozprawienie się z tym ograniczeniem. Wbudowana w specjalne gogle kamera transmitowałaby do przewodnika obraz w sposób zdalny, a przewodnik mógłby wydawać psu komendy wyświetlane na ekranie HUD zintegrowanego z goglami. Pies byłby w stanie zakraść się dzięki temu niezauważony w określone miejsce, a przewodnik pozostać w ukryciu.Prototyp gogli AR dla US Army opracowuje prywatna firma Command Sight z Seattle, we współpracy z Army Research Laboratory. Bazuje on na ochronnych goglach dla psów Rex Specs, których już teraz używa się na polu walki. Sprzęt w wersji testowej wykorzystuje okablowanie, jednak w przyszłości ma funkcjonować w pełni bezprzewodowo. Pierwsze testy zakończyły się ponoć "niezwykle obiecująco". Przeprowadzano je na psie rasy rottweiler, należącym do jednego z naukowców.Stephen Lee z Command Sight tłumaczy, że rzeczywistość rozszerzona działa nieco inaczej w przypadku psów i ludzi. Pies nie będzie z oczywistych względów wchodził z nią w żadną interakcję. System powstanie wyłącznie po to, aby usprawnić komunikację na linii pies-człowiek.Źródło: US Army