Amerykanie rozpoczynają rozwój napędu nuklearnego

Amerykańska Agencja DARPA rozpoczęła pracę nad stworzeniem działającego i w pełni. Agencja przyznała firmie Gryphon Technologies 14 milionów dolarów grantu mającego pozwolić na opracowanie jądrowego napędu przeznaczonego dla armii USA. Do całego projektu zostanie wykorzystany także inny program –, czyli Demonstration Rocket for Agile Cislunar Operations. Docelowo, Amerykanie chcą, aby nowy napęd nuklearny mógł pozwolić im na szybkie przemieszczanie się pomiędzy Ziemią a orbitą Księżyca.W oficjalnym oświadczeniu możemy przeczytać, iż nowy napęd, jeśli zostanie z powodzeniem stworzony oraz opracowany, zapewni, umożliwiając tym samym zwinne i szybkie przemieszczanie się na duże odległości. W porównaniu z obecnie stosowanymi rozwiązaniami, użytkowanie napędu nuklearnego faktycznie będzie stanowiło swoisty kamień milowy w rozwoju wybranych napędów wykorzystywanych przez człowieka.Amerykanie zwracają także uwagę na postępują militaryzację kosmosu –, jednak już teraz inne państwa także mają „chrapkę” na to, aby zabrać z kosmosu coś dla siebie. Pomysł wykorzystania nuklearnego napędu do zasilenia statku kosmicznego miałby być także znacznie bardziej wydajny niż obecnie stosowane rakiety.Koncepcja wykorzystania reakcji jądrowej do wytworzenia energii pozwalającej na przemieszczanie się nie jest niczym nowym, jednakDARPA jawnie pokazuje, jak bardzo jest zainteresowana stworzeniem opisywanego rozwiązania.Niestety przedstawiciele amerykańskiej Agencjiw kontekście tego, kiedy dokładnie moglibyśmy spodziewać się pierwszej, działającej konstrukcji opartej o napęd nuklearny.Na to wszystko niestety trzeba będzie jeszcze trochę poczekać.Źródło: DT / fot. SpaceX