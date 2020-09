Stworzono czytnik biometryczny, którego podobno nie da się oszukać

Ile w tym prawdy?

Z reguły, gdy opracowywany jest nowy typ zabezpieczenia biometrycznego, szybko pojawia się ktoś, kto tworzy metodę pozwalającą na oszukanie tego zabezpieczenia. Dlatego też, nawet telefony w wyposażone w czytniki linii papilarnych czy systemy rozpoznawania twarzy nie są zabezpieczone idealnie. Wygląda jednak na to, że świat w końcu doczekał się zabezpieczenia biometrycznego, którego nie da się oszukać, a przynajmniej tak twierdzą jego autorzy.Nowy system, którego rzekomo nie da się oszukać, wykonuje skan palców ręki użytkownika, aby poznać przebieg naczyń krwionośnych w tej części ciała. Jak pewnie wiecie, na rynku nie od dziś są czytniki biometryczne wykonujące skany żył, jednakże ten, w przeciwieństwie do starszych, wykonuje skan trójwymiarowy, a nie dwuwymiarowy. To istotna różnica.Urządzenie skanujące układ krwionośny palców ręki w trójwymiarze zostało stworzone przez uczonych z Uniwersytetu Nowojorskiego w Bufallo. Wykorzystuje ono technologię istniejącą od dłuższego czasu, pozwalającą na obrazowanie akustyczne. Technika ta bazuje na używaniu pulsujących z odpowiednią częstotliwością wiązek lasera oraz specjalnych czujników, które wychwytują fale dźwiękowe powstałe w wyniku oddziaływania promieni lasera na organizm.Gdy użytkownik położy swoje palce na specjalnej szklanej platformie, będącą częścią systemu badaczy z Uniwersytetu Nowojorskiego w Buffalo, pulsujący laser oświetli te palce, wnikając głęboko w tkanki. Gdy światło lasera uderzy w naczynia krwionośne, te pochłoną część jego energii, wytwarzając fale ultradźwiękowe. Czujnik fal ultradźwiękowych w urządzeniu wykryje je, umożliwiając sprzętowi stworzenie trójwymiarowego obrazu sieci naczyń krwionośnych w palcach.Dotychczas prototyp systemu został przetestowany z udziałem 36 osób. Z pomocą urządzenia przeskanowano po 4 palce na każdej z ich rąk. W ten sposób wykazano, że dokładność tego typu zabezpieczenia biometrycznego wynosi 99 procent.

Zeskanowane z pomocą nowego systemu układy żylne palców ośmiu różnych osób. Różne barwy reprezentują naczynia położone na różnych głębokościach. | Źródło: Jun Xia/ Uniwersytet Nowojoski w Buffalo.

„Opracowana przez nas metoda biometrycznego uwierzytelniania poprzez trójwymiarowe skanowanie żył palców w 3D zapewnia poziomy specyficzności i jakości zabezpieczeń, osiągnięcie których do tej pory nie było możliwe.”

„Dlatego że nie ma dwóch osób, które mają dokładnie ten sam trójwymiarowy układ żył, sfałszowanie uwierzytelniania biometrycznego żył wymagałoby stworzenia dokładnej repliki żył palców danej osoby w 3D, co w zasadzie nie jest możliwe.”

, powiedział dr. Jun Xia, jeden z twórców systemu.Obecnie badacze z Uniwersytetu Nowojorskiego w Buffalo pracują nad tym, aby zminiaturyzować swoją technologię oraz przyspieszyć proces skanowania z jej pomocą palców ręki, skracając go do jednej sekundy. Kto wie, może w przyszłości uda się go zastosować w tak małych urządzeniach jak smartfony.Rzecz jasna, do twierdzeń, iż nowego systemu nie da się oszukać, należy podejść sceptycznie. Chociaż w tej chwili technologia pozwalająca na wprowadzenie go w błąd może nie być dostępna, istnieje szansa, że w przyszłości się to zmieni.Źródło: The Optical Society , fot. tyt. Pixabay/Susanne Plank