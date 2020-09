Ten ogromny 18-metrowy robot z Japonii porusza się z gracją baletnicy (wideo)

Skala ma tu niebagatelne znaczenie.

Kolos na stalowych nogach

Japończycy uwielbiają anime. Do tego stopnia, że na cześć popularnej seriipostanowili zbudować ogromnego robota. Nie byłoby w tym jednak nic dziwnego, gdyby nie fakt, że 18-metrowy humanoid potrafi się poruszać i to z zadziwiającą lekkością. Właśnie pojawiły się nagrania dokumentujące jego testowe ruchy.Projekt robota realizowany jest od 2014 roku w Jokohamie. Stalowy kolos waży okołoi mierzy aż, czyli tyle co 5-piętrowy budynek - dla porównania wysokość słynnej statuy Chrystusa Zbawiciela w Rio de Janeiro wynosi 38 metrów.Wykonano go aż z 200 elementów, a jego stawy mogą się poruszać naróżne sposoby, co sprawia, że są bardzo płynne. Zresztą efekty widać na (nieco przyspieszonym) wideo, na którym Gundam porusza się w miejscu, gestykuluje, klęka porusza głową, a nawet pokazuje kciuk w górę.Kolos potrafi nawet pokazać kciuk. | Źródło: zrzut ekranu The IndependentPo ukończeniu robot ma się stać główną atrakcją. Początkowo sądzono, że projekt uda się zrealizować do października br. Jednak w wyniku pandemii COVID-19 termin uroczystego odsłonięcia przesunięto na kolejny rok.Warto dodać, że powstała w latach 70. XX wieku seria Gundam, cieszy się w Japonii wręcz kultowym statusem, o czym świadczyć może także fakt, że jest to 14. najdroższa franczyza medialna świata . W rankingu seria sytuowana jest zaraz za Dragon Ball, ale przed Toy Story czy Barbie.Źródło i foto: The Independent