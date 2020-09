Szwedzki samolot elektryczny gotowy. To rewolucja?

W pełni komercyjna wersja.





Elektryczny samolot – czy to ma szansę zadziałać?





fot. Heart Aerospace

Szwedzki startup lotniczy Heart Aerospace twierdzi, iż w 2026 roku ich w pełni komercyjny, elektryczny samolot będzie w stanie wzbić się w powietrze. Przedsiębiorstwo z siedzibą w Goteborgu zaprezentowało swój projekt, który będzie posiadałi pozwoli latać pomiędzy krajami skandynawskimi. Heart Aerospace twierdzi jednak, iż otrzymało już także zapytania o elektryczny samolot z regionów takich, jak Ameryka Północna i Azja.Głównym powodem dla stworzenia regionalnego, elektrycznego samolotu jest chęćSzef Heart Aerosystems zdradził także, iż firma ma potencjał na to, aby odkryć zupełnie nowy rodzaj podróży lotniczych, który może spodobać się klientom. Póki co jednak, elektryczny samolot ES-19 zostanie ograniczony do podróży regionalnych. Wszystko ze względu na swój relatywnie krótki zasięg.Według ICAO, przemysł lotniczy odpowiada obecnie za około 3 proc. całej globalnej emisji dwutlenku węgla –. Wprowadzenie na rynek samolotów elektrycznych typu ES-19 mogłoby zmienić całą sytuację i w przyszłości przełożyć się nawet na niższe ceny biletów za podróż w powietrzu. Heart Aerosystems jest pewne, iż będzie w stanie skrócić podróże użytkowników.Szwedzi nie są pierwszymi, którzy rozwijają tego typu rozwiązanie. Inny gigant lotniczy, Airbus rozpatruje przyszłości samolotów regionalnych oraz prywatnych jetów– również pozwalającym ograniczyć emisję zanieczyszczeń do środowiska.2026 rok wydaje się być odległy i tak faktycznie jest. Niestety zmiany na rynku lotniczym postępują bardzo wolno, tak więcŹródło: FlightGlobal / fot. Heart Aerospace