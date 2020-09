System Hawk to broń ostateczna przeciw dronom. Stworzyli go Polacy

Przejmie kontrolę nad dowolnym dronem.





System Hawk gwarantuje przejęcie dowolnego drona w zasięgu

Poniższe nagranie prezentujące możliwości systemu pochodzi jeszcze z 2018 roku.

Futurystyczny karabin w roli neutralizatora

Drony od lat cieszą się rosnącym uznaniem nie tylko w branży fotograficznej i wśród amatorów sztuki pilotażu. Planuje się ich powszechne wykorzystanie w medycynie ratownictwie oraz oczywiście handlu . Niestety, niektórzy wykorzystują maszyny sprzecznie z obowiązującymi przepisami. W Tokio istnieją drony polujące na inne drony , a w Polsce? W Polsce zielonogórska firma Hertz Systems zaprezentowała właśnie swoją nowoczesną broń ręczną do walki z dronami. Poznajcie Hawk Hacking System, którego możliwości prezentowano na lotnisku w Przylepie.Hawk Hacking System to owoc współpracy firmy z Zielonej Góry oraz izraelskiej firmy odpowiedzialnej za dostarczanie technologii armii. Hawk to tak naprawdę rozbudowany system, który w sposób pasywny i w pełni automatyczny wykrywa i identyfikuje drony w obrębie obszaru o promieniu do 9 kilometrów. Jego zadanie jest proste: identyfikowanie maszyn naruszających strefy zakazane.Po wykryciu pojazdu, Hawk pobiera identyfikator dla IFF (Identification Friend or Foe), dekodując przy tym sygnał telemetryczny. Następnie pozycja drona jest określana z dokładnością GPS, wraz z jego pozycją startową oraz pozycją, w której przebywa jego operator!System Hawk pozwala następnie pomocą precyzyjnego sygnału przejąć kontrolę nad dronem bez zakłócania pracy innych dronów. Przejętą maszyną operator systemu może wylądować w wyznaczonej przez siebie strefie. Pierwotny operator nie może odzyskać kontroli nad swoim urządzeniem.Tańszym elementem systemu jest ręczny karabin wyglądający jak żywcem wyjęty z filmów scence-fiction. Twórcy nazywają go neutralizatorem o imponującym zasięgu 2 kilometrów, za pomocą którego operator emituje specjalną wiązkę zmuszającą latający pojazd do natychmiastowego lądowania. Jego potencjał demonstrowano w Przylepie.Koszt całego, rozbudowanego systemu, który pomoże chronić m.in. przestrzeń powietrzną wokół lotnisk, to ok. 20 milionów złotych. Cena karabinu neutralizującego wynosi ok. 74 tysiące złotych.Źródło: Hertz Systems