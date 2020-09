Radni Kraśnika walczą z 5G i Wi-Fi w szkołach. Kuriozalna uchwała

Kraśnik znowu zaskakuje.





Kraśnik - czym zawiniło 5G i Wi-Fi?

"ochrona Polski przed wdrożeniem niezbadanej sieci telefonii komórkowej nowej generacji 5G"

"Wnosimy o to, aby w uchwale Rada Miasta wyraziła negatywne stanowisko wobec: wielokrotnego zwiększenia od 1 stycznia 2020 r. dopuszczalnego poziomu ekspozycji mieszkańców na pole elekromagnetyczne z zakresu mikrofalowego; wprowadzenia standardu 5G bez wcześniejszego zbadania wpływu tej technologii na zdrowie mieszkańców i działanie implantów oraz bez wdrożenia właściwego systemu monitoringu natężenia PEM w środowisku"

Router z Wi-Fi - najnowszy wróg radnych z Kraśnika. | Źródło: Canva Pro

"Powinniśmy ewentualnie podpisać się pod petycją do rządu o zmianę. Przyjęcie petycji w formie uchwały, która zobliguje burmistrza do m.in. wycofania Wi-Fi ze szkół czy zakazu używania telefonów jest niemożliwe"

Rzecznik UKE: radnych wprowadzono w błąd

A może rzucić wszystko i wyjechać do Kraśnika? We wrześniu byłem razem z kolegami i koleżankami z @MC_GOV_PL i @IL_PIB w sprawie takiej samej petycji w Suwałkach. Tam rzeczowa rozmowa pomogła i petycja nie zostanie przyjęta. https://t.co/82YZzdAnW9 — Witold Tomaszewski (@WitekT) September 23, 2020



Szanowni Radni @Miasto_Krasnik. Deklaruję chęć przyjazdu na posiedzenie Rady wraz z państwowymi ekspertami, aby wyjaśnić Państwu jak bardzo zostaliście wprowadzeni w błąd.



Prośba o RT. https://t.co/FvhrN31ZfE — Witold Tomaszewski (@WitekT) September 24, 2020





Kraśnik to liczące ok. 36 000 mieszkańców miasto w województwie lubelskim, o którym od jakiegoś czasu mówi cała Polska. Za sprawą decyzji radnych o ogłoszeniu Kraśnika "strefą wolną od LGBT" i późniejszym odrzuceniu uchylenia uchwały anty-LGBT, miasto najpewniej straci 10 mln euro dotacji z funduszu norweskiego. Teraz, radni wypowiedzieli wojnę 5G oraz sieciom Wi-Fi w szkołach.Petycję złożoną na ręce władz miasta jeszcze 23 marca bieżącego roku przygotowało Stowarzyszenie Koalicja Polska Wolna od 5G. Jej celem jest. Autorzy zaapelowali do radnych o przyjęcie uchwały w sprawie ochrony zdrowia przed rosnącą ekspozycją na sztuczne pola elektromagnetyczne (PEM.- głosi petycja.Radni zajęli się nią we wtorek. Dziewięciu radnych głosowało za przyjęciem żądań, sześciu było przeciwnych, a trzech wstrzymało się od głosu.Radni Kraśnika podpisali się pod postulatami zdemontowania istniejącej infrastruktury Wi-Fi w szkołach oraz stworzenia instalacji opartych "wyłącznie o kable ethernetowe lub światłowodowe". Koalicja Polska Wolna od 5G domaga się, aby uczniowie przełączali smartfony w tryb samolotowy podczas lekcji i nie mogli używać ich na przerwach, z wyłączeniem sytuacji awaryjnych.- mówił radny Jerzy Misiak, słusznie zwracając uwagę na to, że podjęta przez radnych uchwała nie ma wielkiej mocy sprawczej.Do sytuacji w Kraśniku odniósł się Witold Tomaszewski, p.o. rzecznika Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Na Twitterze komentował on to, co działo się w Kraśniku. Zaproponował przyjazd do miejscowości wraz z ekspertami i wyjaśnienie radnym, że ich obawy przed zdobyczami nowej technologii nie są niczym uzasadnione.Źródło: Twitter, krasnik.naszemiasto.pl