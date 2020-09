Najmniejsza na świecie „lodówka” jest mniejsza niż ziarnko piasku

Wyjątkowy wynalazek.





„Chłodziarka”, jakiej nie widział świat

Uczeni z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles opracowali miniaturowe urządzenie chłodzące, które określają mianem „najmniejszej lodówki na świecie”. Rzecz jasna, nie jest to maszyna, która pozwoliłaby Wam schłodzić piwo w upalny dzień (i w zasadzie ma ona niewiele wspólnego z rzeczywistymi lodówkami czy chłodziarkami) ale może stanowić pierwszy na drodze do stworzenia zaawansowanych systemów, które byłyby w stanie schładzać przeróżne rzeczy niemal natychmiastowo.Omawiana „lodówka”, czy też „chłodziarka” wykorzystuje technologię tak zwanego chłodzenia termoelektrycznego. Urządzenia termoelektryczne składają się z pary półprzewodników umieszczonych między metalowymi płytkami. Wykorzystują one różnicę temperatur między ich dwoma stronami, by wytwarzać energię elektryczną. Takie rozwiązanie zastosowano na przykład w sondzie Voyager NASA. Jej instrumenty naukowe zasilane są przez termoelektryczne urządzenia wykorzystujące jako źródła zasilania generujący ciepło pluton.