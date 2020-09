Tesla: taniej, szybciej, dalej. Rewolucja Elona Muska zapowiedziana

Padło wiele obietnic.





Koniec z kobaltem w katodach

Większy zasięg samochodów elektrycznych

Tesla Battery Day już za nami. Jedno z najważniejszych dorocznych wydarzeń dla należącej do Elona Muska firmy przebiegło pod znakiem roztaczania nad inwestorami i konsumentami niezwykle pozytywnych wizji, dotyczących rozwoju pojazdów elektrycznych. Zapowiedziano rewolucję w składzie baterii, nowy napęd pozwalający Tesli Model S rozpędzić się nawet do 322 km/h, jeszcze tańsze samochody elektryczne i kilka innych ciekawostek.Moim zdaniem jest to bezapelacyjnie najdonioślejsze ze wszystkich ogłoszeń. Osoby podchodzące do elektryfikacji samochodów sceptycznie często wskazują problem niedoboru złóż kobaltu na świecie jako jeden z głównych powodów, dla których samochody elektryczne nie odniosą finalnie sukcesu. Tymczasem, Elon Musk ogłosił właśnie, że firmaw katodach, co uczyni baterie znacznie tańszymi. Data? Tej nie podano, dlatego też do zapowiedzi warto podejść z pewnym dystansem. Musk chciał przecież wyeliminować kobalt z baterii w przeszłości, ale do tej pory to się nie udało.Kobalt wydobywa się w dużej mierze w krajach, w których przestrzeganie praw człowieka - mówiąc delikatnie - nie leży wśród najwyższych priorytetów firm wydobywczych. Rezygnacja tego minerału pozwoliłaby z pewnością zyskać Tesli wizerunkowo.Zasięg samochodów elektrycznych każdego roku nieznacznie rośnie, a firma Elona Muska chce nadawać wysokie tempo w kwestii jego dalszego zwiększania. Tesla zapowiada produkcję własnych baterii, które pomogą wydłużyć zasięg pojazdów zasilanych energią elektryczną nawet o 16 procent. Ma to być możliwe dzięki ogniwom 4860, w których zmodyfikowane zostaną połączenia ogniw z zasilanymi przez nie systemami.