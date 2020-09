Airbus zrewolucjonizuje lotnictwo. Bezemisyjne pasażerskie samoloty na wodór

Niby zwyczajny samolot, ale paliwo wyjątkowo nietypowe / foto. Airbus

Paliwa kopalne są źródłem szkodliwych substancji podczas napędzania różnych pojazdów i innych mechanizmów. Za to użycie wodoru, poza energią generuje wodę, czyli coś neutralnego dla naszego zdrowia i całego środowiska, na pewno nie jest to toksyczna substancja. Poza tym sam wodór w przypadku nieszczelności instalacji oczywiście może być niebezpieczny i doprowadzić do wybuchu (choć i wyciek tradycyjnego paliwa nie jest powodem do zadowolenia), ale nie jest szkodliwy dla natury. Dlatego Airbus zamierza zastąpić naftę lotniczą właśnie tym pierwiastkiem.Koncern zaprezentował trzy koncepcje pasażerskich samolotów wodorowych, które mogłyby wejść do służby już do 2035 roku. Można pomyśleć, że to aż 15 lat, ale samoloty projektuje się i bada znacznie dłużej niż np. samochody. Pomysły Airbusa są rewolucyjne, ale kształty samolotów (przynajmniej nie wszystkich) wcale nie wyglądają już tak futurystycznie.