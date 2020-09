USA opracowuje w pełni autonomiczne, ogromne statki

Produkcją zajmie się Lockheed Martin.





Po co Ameryce bezzałogowe statki?





fot. Thomas Park - Unsplash

Marynarka Wojenna Stanów Zjednoczonych skontaktowała się z firmą Lockheed Martin w celu zbadania potencjału dużych, autonomicznych statków, które mogłyby docelowo opracować na morzu przez długi czas. I to oczywiście bez konieczności wysyłania z nimi dodatkowej załogi. Lockheed Martin to marka, która obecnie jest głównym wykonawcą dla projektu US Navy Large Unmanned Surface Vessel. Tym samym amerykańskie przedsiębiorstwo dołączyło do projektu,Autonomiczny, pływający statek jest dokładnie tym, czym się wydaje – statkiem, który działa na wodzie bez ludzi na pokładzie,Do tej pory mogliśmy zobaczyć już wiele autonomicznych pojazdów powietrznych i lądowych, a także kilka przykładów autonomicznych jednostek pływających. Amerykańskie wojsko jednak nie interesowało się nigdy takimi konstrukcjami w większy sposób.Lockheed Martin zajmie się dla Marynarki Wojennej USA rozwojem autonomicznej platformy, jej integracją, całą inżynierią oraz automatyzacją. Na pokładzie znajdą się także. Marynarka poszukuje projektu taniego statku, który będzie pojazdem „niskiego ryzyka” pozwalającego na stworzenie łatwych, rozproszonych operacji morskich.Amerykańskie przedsiębiorstwo otrzymało 7 milionów dolarów i 12 miesięcy czas na kontynuację rozwoju całego projektu. Lockheed Martin do stworzenia autonomicznego statkui przerobi je tak, aby były one w stanie działać bez konieczności wysyłania „ludzkiej” załogi.Jak widać plany USA związane z rozwojem autonomicznych technologii są bardzo zaawansowane. Amerykanie oprócz statków co chwila opracowują także nowe koncepty dla, które mogłyby pomóc wojsku zyskać przewagę na rzeczywistym polu bitwy.Źródło: SlashGear / fot. Thomas Fields - Unsplash