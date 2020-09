Chińczycy przetestują górniczy statek kosmiczny

Ma pomóc w eksploracji kosmosu.





Co zrobić, kiedy na Ziemi zabraknie zasobów naturalnych? Wystarczy skierować oczy w kosmos. Coraz większa liczba rządów oraz prywatnych przedsiębiorców zaczyna spoglądać w niebo w celu rozeznania się w kontekście górnictwa kosmicznego. Chińczycy także nie chcą odpuścić – firma origin Space w najbliższym czasie wystrzeli w kosmos swójFirma Origin Space wystrzeli innowacyjną sondę satelitarną NEO-1, już w listopadzie tego roku. Statek kosmiczny nie będzie co prawda prowadził jeszcze żadnego wydobycia, jednaktak, aby sprawdzić, które z nich będą możliwe do użycia w późniejszym terminie.Celem misji jest zweryfikowanie oraz sprawdzenie wielu funkcji, takich jak między innymi manewry orbitalne statku kosmicznego, symulowane przechwytywanie małego ciała niebieskiego oraz identyfikacja i sterowanie całym pojazdem – przekazał Yu Tianhong, współzałożyciel firmy Origin Space w rozmowie z IEEE Spectrum.Origin Space to firma, która powstała w– zaraz po tym, jak rząd państwa zdecydował się otworzyć wspomnianą branżę. Origin Space jest także jedną z wielu marek na świecie, które zajmuje się takimi dziedzinami, jak wydobycie surowców z asteroid czy sprowadzanie ich z powrotem na Ziemię.Po wystrzeleniu sondy NEO-1, Origin Space planuje– jego data została ustalona na koniec 2021 lub początek 2022 roku. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, wtedy też Chińczycy będą lądowali bezpośrednio na powierzchni Księżyca.W ostatnim czasie także, aby pomogły jej rozwinąć technologię pozwalającą na gromadzenie zasobów z kosmosu.Źródło: DT / fot. Kurt Cotoaga - Unsplash