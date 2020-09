Tajemniczy samolot bojowy z USA. Cóż to za maszyna?

Samolot nowej generacji.





Projekt do tej pory trzymany był w tajemnicy

Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych (USAF) donoszą o testach najnowszego myśliwca będącego owocem programu NGAD (Next Generation Air Dominance). Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że maszyna... przechodzi wszelkie oczekiwania i jest już niemalże gotowa do produkcji. Następca "niesprzedawalnego" F-22 jest znacznie nowocześniejszy od uznawanego za cud techniki samolotu F-35.Istnienie samolotu potwierdził Will Roper, zastępca sekretarza amerykańskich sił powietrznych ds. zakupów, technologii i logistyki (US Air Force Air Force for Acquisition, Technology and Logistics). Szczegóły projektu wciąż nie zostały ujawnione. Opinia publiczna nie na ani producenta, ani oznaczenia maszyny. Na dobrą sprawę nie wiadomo nawet czy jest pojazd stworzony w ramach NGAD jest bezzałogowcem czy samolotem załogowym. Na podstawie dostępnych informacji da się przedstawić kilka pewników.