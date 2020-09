Microsoft wydobył z oceanu swoje eksperymentalne centrum danych

Rezultaty projektu są obiecujące.





Projekt Natick

Podwodne centra danych przyszłością?

Centra danych to obiekty o ogromnym znaczeniu. Przede wszystkim to dzięki nim Internet wygląda dziś tak jak wygląda, chociaż ich rola wybiega znacznie dalej. Niemniej jednak, są to obiekty, których utrzymanie jest trudne i kosztowne, między innymi za sprawą konieczności ich nieustannego chłodzenia. Microsoft od lat pracuje nad projektem, który ma stanowić rozwiązanie tego problemu i właśnie zakończył jego kolejny etap.Wspomniany projekt to projekt Natick zakładający stworzenie centrów danych położonych na dnie oceanu. Jego pierwsza faza została zapoczątkowana w 2015 roku . Wtedy gigant z Redmond na 3 miesiące zanurzył w wodach u kalifornijskiego wybrzeża przypominający łódź podwodną kontener, w którym umieścił serwery o mocy obliczeniowej 300 komputerów osobistych. Kolejna faza wystartowała w pierwszej połowie 2018 roku, gdy Microsoft zanurzył w pobliżu wysp Orkadów jeszcze większe centrum danych.Druga faza projektu właśnie została zakończona – firma sprowadziła kontener na powierzchnię, wyczyściła go i zbadała. To ważny kamień milowy! Dotychczas ten 12-metrowy zbiornik znajdował się 36 metrów pod wodą i stanowił dom dla 846 serwerów. Jego wnętrze było pozbawione tlenu i wypełnione suchym azotem, zaś same serwery były chłodzone z pomocą morskiej wody wpompowywanej przez radiatory zlokalizowane za szafami serwerowymi i wypompowywanej z powrotem do oceanu.Microsoft postanowił umieścić centrum danych na dnie oceanu nie tylko dlatego, że chłodzenie go z pomocą morskiej wody rozwiązałoby problem ogromnych ilości wytwarzanego przez niego ciepła i kosztownego chłodzenia. W przyszłości gigant chciałby bowiem wykorzystywać prądy morskie do generowania energii, które takie centra danych by zasilała. Z resztą, nie dość że podwodne serwery nie mają do czynienia z wahaniami temperatur, to także z wilgocią, korozją wywoływaną przez tlen ani ludźmi, dzięki czemu powinny działać dłużej, a przynajmniej w teorii.