Chiński HSMC może nie uruchomić fabryki chipów. TSMC na pewno się cieszy

Ten obrazek jeszcze przez długi czas może pozostać tylko wizualizacją, a może nawet na zawsze? / foto. HSMC

To tym bardziej bolesne na przedsiębiorstwa i Chińskich władz, bo w ubiegłym roku zainwestowano już 15,6 miliarda juanów, a w tym roku kwota ma się powiększyć o 8,7 miliarda juanów. Jednymi z kluczowych problemów są opóźnienia w budowie zakładu zlokalizowanego w Wuhan (prowincja Hubei). Przez nieokreślone luki w finansowaniu i przerwy w łańcuchu kapitałowym, podwykonawcy odpowiedzialni za budowę nie otrzymali środków, więc ich prace zostały wstrzymane. Ale to nie koniec kłopotów.Firma miała też problemy w pozyskaniu maszyn niezbędnych do produkcji układów scalonych, a przynajmniej jedna z nich warta 581 milionów juanów jest zabezpieczeniem majątkowym w kontekście pożyczki zaciągniętej przez HSMC. Łączne koszty są ogromne, bo w całym okresie eksploatacji szacuje się je na 128 miliardów juanów, a niewykluczone, że pozostała część finansowania będzie wstrzymana i projekt okaże się niewypałem. W przeciwieństwie do również chińskiego, HSMC chce stawiać na wyższą jakość i nowoczesne metody.