Nadchodzą inteligentne soczewki kontaktowe

Naukowcy opracowali prototyp.





Inteligentne soczewki kontaktowe to przyszłość





Soczewki kontaktowe rozwijają się bez przerwy od momentu ich zaprezentowania w XIX wieku. W latach trzydziestych ubiegłego wieku na rynku pojawiły się plastikowe odpowiedniki, a w latach 60 mieliśmy do czynienia z pierwszymim, hydrożelowymi soczewkami. Naukowcy i inżynierowie chcą jednak pójść o krok dalej i wyposażyć soczewki kontaktowe w inteligentne funkcje. Jak to wszystko miałoby działać? Okazuje się, żeNowa wersjazostała opracowana przez naukowców z uniwersytetów w Holandii i Madrycie. Cała konstrukcja pozwala na skorzystanie z regulowanej przysłony (dokładnie tak, jak w aparacie fotograficznym), a także wykorzystuje zintegrowaną antenę RF oraz energooszczędny ekran LCD do wyświetlania informacji. Całość ma przełożyć się na zwiększenie ostrości widzenia oraz poprawę wybranych problemów powiązanych ze wzrokiem. Użytkownik noszący tego typu soczewkę będzie także w stanie regulować poziom “wpadania” światła do oka, co można porównać doZintegrowany z soczewką układ ASIC samodzielnie jest w stanie analizować poziom natężenia światła oraz dostosowywać według niego jego natężenie względem oka użytkownika. Według naukowców pracujących nad inteligentnymi soczewkami kontaktowymi, oprócz poprawy wzroku będą one mogły takżefot. University of GhentPomysł naukowców z Holandii i Madrytu nie jest jednak jedynym w zakresie inteligentnych soczewek kontaktowych. Nad podobnym rozwiązaniem pracuje firma Mojo Vision z Doliny Krzemowej, której na przestrzeni ostatnich lat udało się zebrać kilkanaście milionów dolarów na rozwój swojej technologii.Obecnie nie wiadomo, kiedy tego typu szkła kontaktowe będą mogły pojawić się na rynku. Póki cooraz dobrą odpowiedzią organizmu użytkownika na dłuższe noszenie tego typu konstrukcji bezpośrednio w oku.Źródło: DT / fot. Lensabi - Unsplash.com