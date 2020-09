Paczkomaty InDoor. InPost postawi Paczkomaty wewnątrz budynków

Świetne wieści.





Paczkomaty InDoor

"Wrzesień zaczynamy z kolejnym rewolucyjnym projektem - Paczkomatem InDoor. Zdecydowaliśmy się opracować i zbudować nową wersję popularnego Paczkomatu, ponieważ naszym zdaniem urządzenia tego typu mają olbrzymi potencjał. Już teraz klienci centrów handlowych, pracownicy biurowców czy mieszkańcy nowoczesnych osiedli będą mieli bezpośredni dostęp do wyjątkowej jakości usług InPost bez wychodzenia z budynku. Pierwszy Paczkomat InDoor został zainstalowany w prestiżowej lokalizacji, Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, na warszawskim Powiślu."

Lokalizacja Paczkomatów InDoor

Cieszące się nieustannie wielkim uznaniem wśród Polaków Paczkomaty pojawią się wkrótce w kolejnych lokalizacjach. Do tej pory InPost stawiał je wyłącznie pod otwartym niebem. Teraz, firma zaprezentowała Paczkomaty InDoor, które mają być lokowane wewnątrz budynków.Nowe Paczkomaty będą usytuowane w blokach, galeriach handlowych, biurowcach oraz innych obiektach usługowych i mieszkalnych. Pierwsza z konstrukcji stanęła właśnie w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. W tej sprawie wypowiedział się prezes InPost, Rafał Brzoska, cytowany w komunikacie dla prasy:Paczkomaty wewnątrz budynków funkcjonowały będą w trybie 24/7. Będzie można z nich korzystać oczywiście wtedy, gdy dostęp na to pozwoli. W razie ograniczonej dostępności nadawca i odbiorca zostaną powiadomieni o wydłużonym czasie na odbiór przesyłki.Na przestrzeni kolejnych miesięcy możemy spodziewać się szybkiego rozwoju infrastruktury nowego rodzaju Paczkomatów. Trafią one do miejsc, w których znajdowało się będzie źródło stałego zasilania i zasięg sieci komórkowej. Wysoki na 197 centymetrów Paczkomat InDoor potrzebuje co najmniej 4 m2 powierzchni, a osoba zgłaszająca chęć do współpracy z InPostem musi być właścicielem gruntu lub mieć prawo do dysponowania nim.Źródło: InPost