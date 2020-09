Elon Musk przetestował elektrycznego VW ID.3

Właściciel Tesli nie podzielił się jeszcze wrażeniami z jazdy





Jak nieoficjalnie donosi Bloomberg, Elon Musk miał wsiąść do nowego elektrycznego VW i udać się na krótką przejażdżkę. Jak do tego doszło? Właściciel Tesli na zakończenie swojej wizyty w Niemczech spotkał się z prezesem Volkswagena, Herbertem Diessem, który postanowił udostępnić mu jeden z egzemplarzy modelu ID.3.Musk nie skomentował jeszcze przejażdżki. Co więcej, podobno w trakcie 2-godzinnego spotkania amerykański przedsiębiorca miał także okazję zobaczyć model ID.4, czyli elektrycznego SUV-a, który trafi na rynek pod koniec roku.