Ta sztuczna skóra reaguje na ból jak prawdziwa

Wyjątkowy wynalazek.





Elektroniczna skóra reagująca na ból

Cóż, większość ludzi raczej nie czerpie radości z odczuwania bólu. Niemniej, ból ma dla nas ogromne znaczenie. Informuje on nas bowiem o tym, że coś jest z naszym organizmem nie tak, ostrzega o niebezpieczeństwie, chroni nas przed dalszymi uszkodzeniami ciała. Dzięki niemu wiemy na przykład, że gdy chwycimy parzący uchwyt rozgrzanej patelni, natychmiast powinniśmy go puścić. Jako że obecne roboty ani protezy nie są w stanie czuć bólu, są na poważne uszkodzenia narażone dużo bardziej niż powinny. Wkrótce może się to jednak zmienić – za sprawą nowej sztucznej skóry.Dotychczas stworzono niejedną elektroniczną skórę czującą dotyk . Najnowsza potrafi jednak dodatkowo reagować na ból, i to niczym ludzie. Ma ona zapewniać natychmiastową informację zwrotną w przypadku, gdy panujące na jej powierzchni ciśnienie i temperatura osiągną poziomy, które u człowieka wywołałyby reakcję bólową. Jej autorami są badacze z australijskiego Królewskiego Instytutu Technologii w Melbourne (RMIT).Prototyp elektronicznej skóry reagującej na ból jest rozciągliwy i niezwykle cienki. Jego podstawę stanowi warstwa biokompatybilnego silikonu. Na niej umieszczono powłoki reagujące na zmiany temperatury poprzez zniekształcanie swej struktury oraz elektroniczne „komórki pamięciowe” zaprojektowane tak, aby naśladowały sposób, w jaki mózg przechowuje informacje.