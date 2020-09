Skoda Enyaq iV. Pierwszy elektryczny SUV Skody robi ogromne wrażenie

Trudno nie wierzyć w jej sukces.





Skazany na sukces. Tak niemalże jednogłośnie skomentowano premierę pierwszego elektrycznego SUVa marki Skoda. Skoda Enyaq iV, bo tak właśnie nazywa się samochód, wygląda naprawdę podobnie do pojazdu prezentowanego wcześniej wyłącznie na szkicach koncepcyjnych modelu Vision iV. Z okazji debiutu zapowiedziano limitowany do 1895 sztuk wariant Founders Edition, mający uświetnić 125-lecie założenia skody przez Vaclava Laurina i Vaclava Klementa.



Skoda Enyaq iV - dane techniczne

Skoda Enyaq iV to samochód wykorzystujący elektryczną platformę MEB, z której korzystają również VW ID.4 i Audi Q4 e-Tron. Sylwetka w niczym nie przypomina SUVów Skody będących do tej pory w ofercie. Nadwozie mieszczące 7 osób prezentuje się z zewnątrz dostojnie, a kształt auta podkreślają ciekawie zaprojektowane przetłoczenia.



Przedni pas pojazdu określany mianem Crystal Face podświetla 130 diod. Efekt? Piorunujący i doskonale korespondujący z pokazowym modelem pojazdu jeżdżącym na 21-calowych alufelgach i z czarnym lakierem. Standardowo, Enyaq iV sprzedawany będzie na 18-calowych alufelgach. Współczynnik oporu powietrza Cx wynosi 0,27 - całkiem nieźle, jak na SUVa.





Wymiary Skoda Enyaq iV to 4649 mm długości, 1879 mm szerokości i 1616 mm wysokości - zbliżone do Kodiaqa. Uwagę zwraca szeroki rozstaw osi na poziomie 2765 mm. W środku auta zmieści się nawet 7-pasażerów (opcja), a bagażnik liczy sobie ok. 585 litrów pojemności.





Wnętrze Skoda Enyaq iV w wysokiej wersji wyposażenia. Minimalizm i... odrobina luksusu? | Źródło: Skoda



Wewnątrz samochodu analogowe ekrany oraz fizyczne przyciski są w odwrocie. Skoda stawia na ekrany dotykowe (zegary zastępuje wyświetlacz o przekątnej 5,3-cala) oraz prezentowanie części informacji na szybie czołowej pojazdu. Do wyboru będzie dziesięć różnych motywów kolorystycznych tapicerki i dodatków stylistycznych, dzięki czemu każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Jeśli miałbym określić wnętrze Enyaqa IV dwoma słowami to byłby to "futurystyczny minimalizm".





