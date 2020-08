Udało się - Amazon będzie dostarczał paczki za pomocą dronów

To przełom dla firmy Jeffa Bezosa.





Amazon po wielu staraniach ma w końcu powód do zadowolenia. Firma uzyskała oficjalną zgodę Federalnej Administracji Lotniczej na dostarczanie klientom paczek za pomocą dronów. Póki co zgoda działa jedynie na terenie Stanów Zjednoczonych i to właśnie USA będzie początkowymW jej ramach firma Jeffa Bezosa ma wykorzystywać, tym samym niesamowicie przyspieszając proces zakupów w sieci.Wiceprezes Amazona odpowiedzialny za Prime Air, David Carbon w rozmowie z serwisem Bloomberg przekazał, iż certyfikacja ze strony FAA jest ważnym krokiem związanym z zaufaniem do Amazona. Tyczy się to nie tylko procedur lotniczych, ale również bezpieczeństwa podczas korzystania z autonomicznych dronów, które w najbliższych latach. Warto przypomnieć, iż projekt Prime Air powstał w 2013 roku – siedem lat zajęło amerykańskiej firmie uzyskanie odpowiednich pozwoleń oraz rozwinięcie swojej technologii.Mimo tego, że Amazon dostarczył już raz testowo paczkę przy pomocy drona, to. Na drodze giganta z USA stanie jeszcze jednak kilka kwestii: FAA musi stworzyć bowiem nowe przepisy dotyczące latania dronami nad tłumami. Te mają pojawić się przed końcem 2020 roku. Amazon poinformował, iż rozpocznie szeroko zakrojone testy dostaw w ramach Prime Air,Amazon nie jest jedyną firmą, która uzyskała certyfikat FAA. Druga marka to Wing, spółka należąca bezpośrednio do Google. O dostarczaniu przesyłek przy pomocy dronów Wing jednak zbyt szeroko nie słychać.Nie pozostaje nic innego, jakŹródło: Bloomberg / fot. Amazon