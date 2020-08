Nowe klasy energetyczne w Polsce i UE. A+++ zmieni się w zaledwie C

Czytelniejsze informacje na temat sprzętu RTV i AGD.

Nowe oznaczenia energetyczne poinformują nie tylko o zużyciu energii

Kiedy nowe etykiety energetyczne pojawią się na poszczególnych urządzeniach?

Wzór nowej etykiety energetycznej (z prawej). Każda etykieta zawierała będzie kod QR prowadzący konsumenta do szczegółowych informacji na temat danego produktu. | Źródło: UREProdukty obecnie spełniające najwyższą klasę energetyczną A+++ w nowym oznaczeniu będą miały zaledwie oznaczenie "C". Dla A z jednym plusem zarezerwowane mają być litery "F" oraz "G". Co ciekawe, litery A i B początkowo... nie pojawią się! Obecnie w sprzedaży nie ma jeszcze aż tak wydajnych energetycznie produktów i nie wydaje się, aby zadebiutowały one w sprzedaży do marca 2021 roku.URE podaje, iż na nowych etykietach pojawią się informacje o skali emitowanego hałasu (A - najcichsze), czy też ilości wody zużywanej przez pralkę na jeden cykl prania (A - najmniej wody). Wszystkie produkty rejestrowane będą w bazie EPREL (Europejski Rejestr Etykiet Energetycznych), gdzie dostępna będzie szczegółowa dokumentacja techniczna produktu.Novum na etykiecie będą kody QR, których zeskanowanie za pomocą smartfonu poprowadzi zainteresowanego wprost do właściwego wpisu na temat urządzenia w bazie EPREL.Przepisy Rozporządzenia określają harmonogram wprowadzenia nowych etykiet w danej grupie produktowej. Od 1 marca 2021 r. pojawią się one na lodówkach, pralkach, pralko-suszarkach, zmywarkach oraz telewizorach i monitorach (wyświetlaczach elektronicznych o powierzchni powyżej 100 cm2). Dla źródeł światła, czyli oświetlenia, będzie to 1 września 2021 r. Lista produktów z nowymi etykietami energetycznymi ma być sukcesywnie powiększana.Źródło: URE